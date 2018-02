Podpora akciji Pomagajmo družini Rajk

15.2.2018 | 11:45

Z zbiranja prostovoljnih prispevkov (Foto: arhiv OZRK Novo mesto)

Novo mesto - Ob predvajanju celovečernega filma Družina, ki so si ga prejšnji mesec in v začetku tega meseca ogledali v številnih krajih po Sloveniji, je na zaprosilo distributerja filma Demiurg v kinematografih potekala podpora Območnemu združenju Rdečega križa Novo mesto pri humanitarni akciji Pomagajmo družini Rajk.

Predstavniki OZRK Novo mesto so zbirali prostovoljne prispevke v kinematografih v Ljubljani, Mariboru, Celju, Novem mestu in na Ptuju, v drugih krajih pa so za pomoč pri zbiranju prispevkov zaprosili tamkajšnja območna združenja Rdečega križa. Velike solidarne podpore so bili deležni v: Radovljici, Izoli, Slovenj Gradcu, Trbovljah, Tolminu, Domžalah, Sežani, Črnomlju, Idriji, Kočevju in Krškem, pri čemur pa številna območna združenja niso sodelovala le pri zbiranju prostovoljnih prispevkov, ampak so v sklad za pomoč družini Rajk tudi nakazala denarne zneske.

Na mednarodnem filmskem festivalu Liffe v Ljubljani in ob drugih predvajanjih filma Družina so zbrali več kot 7.000 evrov. OZRK Novo mesto, ki pripravlja tudi dobrodelni koncert, ki naj bi še dodatno napolnil sklad in tako čim prej omogočil začetek obnove Rajkove hiše, se zahvaljuje vsem, ki so pri akciji sodelovali in jo podprli, še posebno pa: Kinodvoru, Demiurgu, Cvinger filmu in Veselemu teatru iz Dolenjskih Toplic, ki so k temu znesku prispevali več kot polovico.

Sicer pa še vedno vabijo podjetja, obrtnike, društva, organizacije in posameznike, da s finančnimi sredstvi, podarjenim gradbenim in drugim materialom ali obrtniškimi deli, pomagajo za obnovo hiše družine Rajk zbrati potrebnih 41.658,18 evrov.

Sredstva za obnovo hiše zbirajo na TRR: SI56 0297 0025 9477 202, sklic: 00-903056, pripis: Pomagajmo družini Rajk, naslov: OZRK Novo mesto, Ulica Slavka Gruma 54 a, 8000 Novo mesto, pa tudi pri vseh mobilnih operaterjih s poslanim SMS na 1919: RAJK (1 evro) in RAJK5 (5 evrov).

M. L.-S.