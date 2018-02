Obnova viadukta do septembra

15.2.2018 | 12:50

Viadukt Ponikve je bil delno obnovljen leta 1988, so sporočili z republiške direkcije za infrastrukturo. (Foto: R. N.)

Gorenje Ponikve - Že v ponedeljek bi morali začeti z obnovo viadukta Ponikve v občini Trebnje, a so zaradi slabega vremena dela nekoliko prestavili. Včeraj je bil odsek državne ceste, in sicer med odcepom za Mirno Peč (oz. za Dolenjo Nemško vas) ter krožnim križiščem v Trebnjem (odcep za Kukenberk), že zaprt, kar nakazuje, da so z rekonstrukcijo viadukta, ki naj bi trajala do septembra, začeli.

Viadukt Ponikve je bil zgrajen leta 1958 in delno saniran leta 1988. »Zaradi slabega stanja objekta je predvidena rekonstrukcija, ki zajema povečanje širine prečnega prereza za zagotovitev dvosmerne kolesarske steze, sanacijo poškodovanih betonskih površin, zamenjavo sistema za odvodnjavanje meteornih vod, zamenjava ograje ter ojačitev temeljev, stebrov, krajnih opornikov in prekladne konstrukcije. V okviru pogodbenih del je predvideno asfaltiranje navezav na viadukt, večji posegi na vozišču hitre ceste pa niso predvideni,« so na naše poizvedovanje sporočili z republiške direkcije za infrastrukturo.

V času popolne zapore omenjenega odseka državne ceste je ves promet preusmerjen na lokalno cesto Trebnje - Dolenja Nemška vas. Pogodbena vrednost rekonstrukcije viadukta je skoraj milijon 280 tisoč evrov, so sporočili z direkcije.

R. N.