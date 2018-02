Prireditev s kvizom ob kulturnem prazniku

15.2.2018 | 12:00

Novo mesto - V sredo, 7. februarja, smo imeli na Osnovni šoli Šmihel Novo mesto prireditev v počastitev slovenskega kulturnega praznika, saj osmega februarja zaznamujemo smrt našega največjega pesnika Franceta Prešerna, ki je s svojo ustvarjalnostjo dosegel, da ga slovenski narod ne bo nikoli pozabil. Naša šola nima le peščice, temveč množico učencev z neverjetnim talentom in željo po ustvarjanju.

Najprej so učenci pod vodstvom učiteljev izvedli različne dejavnosti, na predmetni stopnji številne delavnice: likovno, literarno, naravoslovno, kulinarično, gledališko, delavnico na temo Cankarjevo in Štukljevo leto ter ljudsko izročilo in ljudske modrosti. Vsi učenci šole so se pomerili na dopoldanskih kvizih in izbrali najboljše, ki so se pomerili v finalu kviza. Nato so se vsi učenci z učitelji udeležili prireditve v šolski telovadnici. Začela se je slovesno z državno in šolsko himno, ki sta ju zapeli mladinski pevski zbor pod vodstvom zborovodkinje Diane Dronjak. V kulturnem programu so se učenci predstavili z recitacijami, pevskimi točkami, z igranjem na različne instrumente ter plesom. Na prireditvi je vsem zbranim ravnateljica mag. Irena Hlača podala svoja razmišljanja o kulturi, Sloveniji, Prešernu in šporhetu ali štedilniku.

Ob tej priložnosti so pripravili tudi finalni kviz. Sodelovale so štiri ekipe, sestavljene iz najboljših učencev predtekmovanja, imenovane po literarnih junakih, in sicer Peter Klepec, Kralj Matjaž, Martin Krpan in Lepa Vida. Kviz je vseboval vprašanja o Sloveniji, razrednih slovarčkih in pregovorih ter o poznavanju pesnika Franceta Prešerna. Vodila ga je učiteljica Justina Husu, komisijo so sestavljali predsednica šolske skupnosti Iva Baša ter učitelji Karmen Jenič, Mojca Klobučar in Andrej Lenartič. Prisotni so tekmovalce spodbujali in zanje navijali. Zmagala je skupina Lepa Vida, drugo mesto je osvojila ekipa Peter Klepec, za njo sta se uvrstili Martin Krpan in Kralj Matjaž. Vsi člani skupin so prejeli za sodelovanje slovensko zastavico, zmagovalna pa še Prešernove kroglice. Prireditev so sklenili s pesmijo Fse, kar lazi po tem sveti, ki so jo zapeli člani otroškega pevskega zbora pod vodstvom učiteljice Klavdije Hrastar.

Helena Murgelj

