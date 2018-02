Senovške osmošolke na World Scholar's cup

15.2.2018 | 12:30

Senovo - V soboto in nedeljo 3. ter 4. februarja smo se osmošolke iz OŠ XIV. divizije Senovo udeležile tekmovanja World Scholar's cup.

To je tekmovanje, ki poteka izključno v angleškem jeziku (organizatorji tekmovanja so iz Združenih držav Amerike), udeleženci pa tekmujejo v šestih različnih vsebinskih področjih: umetnosti, glasbi, zgodovini, književnosti, sociologiji, naravoslovju in posebni temi - letos so bili to medsebojni odnosi. Osnovnošolci in dijaki smo se pomerili v ekipni debati, kreativnem pisanju esejev in dveh preizkusih znanja s teh področij.

Tekmovanja se nismo udeležili le Slovenci, čeprav je potekalo v Ljubljani. V naši prestolnici so tekmovale tudi ekipe iz Avstrije in Srbije. Tekmovanje je potekalo dva dni, v tem času smo skušali prikazati čim več znanja z različnih področij in na različne načine – kar je bilo zelo naporno. Našo ekipo smo sestavljale: Maja Kmetec, Petra Požun in Lea Šterban, spremljala nas je mentorica Lea Opravž Ostrelič. Na tekmovanju smo se odlično odrezale. Osvojile smo 9 medalj (tri zlate in šest srebrnih) ter dva pokala: za zmago v kvizu (Scholar's Bowl) in skupno tretje mesto v štirih kategorijah.

Z dosego odličnih rezultatov, smo si zagotovile mesto na naslednji stopnji tekmovanja (Global Round), ki bo potekalo v Barceloni (Španija), Kuala Lumpurju (Malezija) ali Melbournu (Avstralija) v času poletih počitnic.

Veselimo se že novih izzivov, ki so pred nami.

Zapisala: Lea Šterban, 8. a razred

Mentorica: Lea Opravž Ostrelič

OŠ XIV. divizije Senovo

