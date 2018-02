Letos je ne voljo 23.644 vpisnih mest

15.2.2018 | 15:40

Osnovno šolo letos v Sloveniji zaključuje 17.085 devetošolcev, kar je 343 manj kot lani, kandidirali pa bodo lahko na skupno 23.644 mest za vpis v programe nižjega in srednje poklicnega izobraževanja, srednjega strokovnega oz. tehničnega izobraževanja in gimnazij za šolsko leto 2018/2019. V dijaških domovih je za novince predvidenih 2.328 mest.

Od skupno 23.644 razpisnih mest je v programih nižjega poklicnega izobraževanja razpisanih 624 mest, kar je enako kot predlani in za 16 mest manj kot lani. V programih srednjega poklicnega izobraževanja je razpisanih 6.584 mest (lani 6.298 in predlani 6.142), v programih srednjega strokovnega izobraževanja 9.348 mest (lani 9.432, predlani pa 9.096), v programih splošnih in strokovnih gimnazij pa je skupno razpisanih 7.088 mest (lani 7.070, predlani lani 7.098).

NAJVEČ V GIMNAZIJE

V programih splošnih gimnazij (gimnazija, klasična gimnazija in gimnazija s športnim oddelkom) je letos razpisanih 46 mest več kot lani in sicer 5.782, kar je manj kot predlani, saj jih je bilo 5.820, je pa med razpisanimi programi splošnih gimnazij več kot lani in tudi predlani mest na zasebnih šolah in sicer letos 504 mesta (lani 448, predlani 476). V programih strokovnih gimnazij, kamor sodijo tehniška gimnazija, umetniška gimnazija in ekonomska gimnazija, pa je letos razpisanih manj mest kot lani, ko jih je bilo 1.334, in sicer jih je letos 1.306, kar pa je 28 mest več kot predlani.

Poleg mest, namenjenih učencem, šole razpisujejo še mesta za programe poklicno-tehniškega izobraževanja (na voljo 2.824 vpisnih mest), poklicne tečaje (272 vpisnih mest) in maturitetni tečaj (390 v javnih šolah in 30 v zasebnih), po katerih se izobražujejo dijaki, ki so že pridobili določen poklic, vendar želijo svoje izobraževanje še nadgraditi, ali pa želijo pristopiti k opravljanju splošne mature.

ŠE VEČ VAJENIŠTVA

Skupno je za šolsko leto 2018/2019 204 vpisnih mest več, kot jih je bilo za letošnje šolsko leto in 480 več kot jih je bilo na voljo za šolsko leto 2016/2017. S šolskim letom 2018/2019 se bodo na nekaterih šolah začeli na novo izvajati nekateri programi, med drugim tudi na območju, ki ga pokriva naš časopis, in sicer na Gimnaziji Brežice program gimnazija-športni oddelek. Nove programe bodo sicer šole izvajale samo v primeru, če se bo ob roku za prijavo v program prijavilo zadostno, v razpisu natančno določeno število kandidatov.

Poleg tega se bo v prihodnjem šolskem letu razširila tudi mreža šol in izobraževalnih programov, ki se bodo izvajali tudi v vajeniški obliki. S šolskim letim 2017/2018 se je namreč začela poskusna uvedba vajeništva v programih srednjega poklicnega izobraževanja, ki dijakom omogoča zgodnejši stik s potencialnimi delodajalci in nabiranje delovnih izkušenj, ki so pomembne za nadaljnjo kariero. Za razliko od običajnega programa je pri vajeniški obliki bistveno več praktičnega dela oz. izobraževanja, ki se izvaja pri delodajalcu. Pri običajnem programu ta obsega petino časa izobraževanja, pri vajeniški obliki pa ga je vsaj za polovico oz. traja v treh letih 56 tednov. Poleg običajnega programa izvajajo v letošnjem šolskem letu vajeništvo v izobraževalnih programih: kamnosek, mizar, oblikovalec kovin–orodjar in gastronom–hotelir in sicer na sedmih šolah, med katerimi je tudi Šolski center Novo mesto, ki ima vajeniški program za mizarja. Prihodnje šolsko leto bodo te programe izvajale še nekatere druge šole, tako denimo bo Šolski center Novo mesto izvajal tudi program oblikovalec kovin–orodjar, prav tako pa tudi program strojni mehanik, ki je eden od štirih novih vajeniških programov, izvajal pa se bo v vajeniški obliki tudi na Šolskem centru Krško-Sevnica. Bodo pa program strojni mehanik šole izvajale v vajeniški obliki le, če bo ustrezni strokovni svet na februarski seji potrdil prenovljen program za izvajanje v vajeniški obliki. Če prenovljen program ne bo sprejet, bo Šolski center Krško – Sevnica, tako kot doslej, program izvajal samo v šolski obliki, v Novem mestu denimo, pa se sploh ne bo izvajal. V vajeniški obliki se bodo prihodnje leto sicer izvajali še programi: steklar, papirničar in slikoplesar-črkoslikar.

VPISI DO 5. APRILA

V dijaških domovih je za prihodnje šolsko leto za novince predvidenih skupaj 2.328 mest (lani 2.324 mest, predlani lani 2.382). Rok za prijavo v dijaški dom pa je 5. april, ki je sicer tudi rok, do katerega bodo srednje šole sprejemale prijave za vpis. Najpozneje do 10. aprila bo nato ministrstvo na svojih spletnih straneh objavilo stanje prijav po posameznih programih oziroma šolah, nato pa najpozneje do 20. aprila odločitev o morebitnem zmanjšanju obsega razpisanih mest. Rok za prenose prijav na drugo šolo oziroma v drug program je 25. april, najpozneje do 6. junija pa bodo s strani šol obveščeni o morebitni omejitvi vpisa. Vpis brez omejitve oz. izvedba 1. kroga bo potekal 19. in 22. junija.

Za preizkus nadarjenosti ali spretnosti, ki je potreben za vpis v nekatere programe, se morajo učenci prijaviti do 5. marca, preizkusi pa bodo potekali od 12. do 24. marca, najkasneje do 29. marca pa bodo šole kandidatom posredovala potrdila o opravljenih preizkusih.

Članek je objavljen v današnji tiskani izdaji Dolenjskega lista.

M. Leskovšek-Svete