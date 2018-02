Svet v zlatu, svet v čaši ter muzika in dediščina

15.2.2018 | 18:30

Na današnji novinarski konferenci (z leve): Valerija Slemenšek, Darja Planinc, Alenka Černelič Krošelj, Goran Milovanović, Mojca Pernovšek in Alenka Mokrovič Pogačar (Foto: M. L.)

Alenka Černelič Krošelj je vodja združenja Gradovi Posavja, Goran Milovanović je bil gostitelj današnje konference. (Foto: M. L.)

Kostanjeviški samostan, v katerem je Galerija Božidar Jakac. (Foto: M. L.)

Kostanjevica na Krki - Projekt gradovi Posavja premika občinske meje, oziroma jim jemlje ostrino, so med drugim sporočili na današnji konferenci za novinarje Gradovi Posavja – skupaj v Evropskem letu kulturne dediščine 2018, ki so jo pripravili v Galeriji Božidar Jakac v Kostanjevici na Krki.

Na konferenci so sodelovali Goran Milovanović kot predstavnik Galerije Božidar Jakac Kostanjevica na Krki - upravljavca kostanjeviškega samostana, Mojca Pernovšek v imenu Javnega zavoda za kulturo, šport, turizem in mladinske dejavnosti Sevnica, ki upravlja grad Sevnica, Valerija Slemenšek iz Kozjanskega parka, ki upravlja grad Podsreda, Darja Planinc kot predstavnica Kulturnega doma Krško z gradom Rajhenburg v Brestanici, Alenka Černelič Krošelj, vodja neformalnega združenja Gradovi Posavja in predstavnica Posavskega muzeja Brežice, ki v projektu nastopa z gradom Brežice, ter Alenka Mokrovič Pogačar, predstavnica Term Čatež, ki so lastnica gradu Mokrice.

Omenjeni sogovorniki so predstavili dogodke v posavskih gradovih v letošnjem evropskem letu kulturne dediščine.

Galerija Božidar Jakac bo v letu 2018 kot osrednji dogodek pripravila mednarodno razstavo Obrazi ekspresionizma/Odtisi duha, ki bo odprta med 25. majem in 20. septembrom, ter osem drugih lastnih razstav.

V Posavskem muzeju Brežice bodo maja začeli z dogodki, s katerimi bodo zaznamovali 70 let te ustanove, kar je povezano s 120-letnico rojstva prvega ravnatelja muzeja Franja Stiplovška. Septembra bo muzej gostil 2. kongres slovenskih muzealcev, ob koncu leta pa arheološko razstavo Zlato od Beograda do Triglava.

Med letošnjimi dogodki na Gradu Rajhenburg omenjajo odprtje prenovljene razstave Primož Kozmus, odličja. V dogajanje bodo vključili med drugim še niz poletnih glasbenih in drugih prireditev ter 4. Rajhenburški dan čokolade in likerjev.

Grad Sevnica se osredotoča na projekt modra frankinja in tako bo na gradu 7. junija 8. festival modre frankinje. Na trgu v Sevnici bo maja Sevn'ška kuhinja na trgu, na gradu bodo 24. marca zaznamovali svetovni dan lutk in septembra pripravili festival piva.

Kozjanski park med svojimi letošnjimi večjimi dogodki posebej omenja marčevsko razstavo o vodi Zagorski potok in poznejšo interaktivno razstavo Rojstni dan v Hermanovem brlogu, ki jo pripravljajo v sodelovanju z Muzejem novejše zgodovine Celje. Letos bodo organizirali že 24. Glasbeno poletje na gradu Podsreda in 6. Festival ekološke hrane 17. junija.

Grad Mokrice je edini grad v Posavju z bivalnimi sobami. Pred kratkim nagrajeni Hotel Golf grad Mokrice, ki je v grajski stavbi, bodo odprli ob koncu marca, golf igrišče z 18 luknjami bo po napovedih igralcem na voljo že konec februarja.

M. L.