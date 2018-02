Črnomaljski gospodarstveniki imajo dovolj dela, ne pa tudi delavcev

8h nazaj Oceni samsoj

Prav je da je do tega prišlo. Šolski sistem ena a! 20 let se je zaničevalo katerokoli fizično delo, 50 let se pa že govori uči se, da ti ne bo treba delati. Evo ga, seštevek je tu! Če bi bile v tišlariji, kovinostrugarstvu in podobnih poslih plače 1000 evrov in navzgor, bi mladina začela še kako drugače razmišljat. Dokler pa so plače v farmaciji in menedžmentu faktor 3 ali 5 neke delavca fizikalca, pa se mladina še malo potrudi in se zaposli tam. Čez 10 let bodo pa vsi študirani, mi bomo pa uvažali Romune in Bolgare, da nam bodo tišlarijo delali, avte popravljali in vsa ostala umazana dela.