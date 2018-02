Vlak trčil v osebno vozilo

15.2.2018 | 18:50

Ob 15.32 uri je na železniškem prehodu Gobovce v Sevnici potniški vlak trčil v osebno vozilo. Gasilci PGD Sevnica so zavarovali kraj dogodka, odklopili akumulator, preprečili iztekanje motornih tekočin, posuli z vpojnimi sredstvi razlite motorne tekočine na železniškem prehodu, izvlekli vozilo z železniških tirov na cesto in nudili pomoč pri evakuaciji potnikov iz vlaka, policiji pri usmerjanju prometa ter avto vleki pri nakladanju vozila. Reševalci NMP Sevnica so lažje poškodovano osebo oskrbeli na kraju in jo prepeljali v ZD Sevnica.

Odprli vrata stanovanja

Ob 10.10 uri so v Slomškovi ulici v Brežicah gasilci PGD Brežice s tehničnim posegom odprli vrata stanovanja.

Jutri brez elektrike

Elektro Ljubljana d.d., Distribucijska enota Novo mesto nadzorništvo Metlika obvešča odjemalce, da bo jutri, 16.2.2018, zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije:

- od 8.00 do 10.00 ure odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP KRVAVČJI VR,

- od 10.00 do 12.00 ure odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP CEROVEC PRI ČREŠNJEVCU in

- od 11.00 do 14.00 ure odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP ŠTREKLJEVEC.

Elektro Ljubljana d.d., Distribucijska enota Novo mesto nadzorništvo Trebnje obvešča odjemalce, da bo jutri od 8.00 do 12.00 ure zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP LIPNIK in TP AREMBERG.

V primeru slabega vremena bodo dela prestavljena.

M. L.-S.