Biti pristen je največja vrednota, ki jo lahko damo mladim

16.2.2018 | 08:10

Gostje okrogle mize (od leve proti desni): br. Jona Vene, Vid Planinc, dr. Katarina Kompan Erzar, ter povezovalec pogovora Tomaž Hrastar.

Novo mesto - Mladi v iskanju vrednot je bil naslov okrogle mize, ki ji je sinoči v okviru letošnjih Nikodemovih večerov v Baragovem domu v Novem mestu prisluhnilo lepo številko obiskovalcev.

Občinstvo je sodelovalo z vprašanji in svojimi razmišljanji.

Razmišljanja in vprašanja, ki so se porajala, so bila zanimiva, saj so bili zanimivi tudi gostje. Dr. Katarina Kompan Erzar je psihologinja, zakonska in družinska terapevtka ter mati dveh otrok, torej ji izkušenj iz prve roke ne manjka. Br. Jona Vene, je cistercijan iz Stične, letošnji bodoči novomašnik in pridruženi član Stične mladih, torej ekipe, ki vsakega septembra že leta pripravlja slovensko srečanje mladih v Stični. Vid Planinc je 22-letni študent, mlad zakonec, ki bo kmalu postal očka, član Zavoda Živim in član skupine Divji v srcu, ki je spregovoril tudi o svojem boju iz odvisnosti - šest let je bil odvisen od pornografije.

Gostje so v pogovoru, ki ga je usmerjal Tomaž Hrastar, razmišljali, ali so mladi včasih res brezbrižni do vrednot, kaj so sploh zanje vrednote, kako mladim predstaviti vrednote kot cilj, za katerega se splača potruditi in tudi kaj žrtvovati, itd. Ugotovili so, da ni recepta, kaj je prava ali napačna pot za mlade, in da je nekaj čisto normalnega, da kdaj tudi »padejo«, je pa pomemben dober zgled, ki ga najprej dobijo v domačem okolju, v družini. Sicer pa mladi iščejo predvsem pristnost in prav naše pristno življenje je vrednota, ki jim jo lahko damo. In kot je poudarila Kompan Erzarjeva, »moramo tudi upati za našo mladino, da bo verjela vase«.

P. Tomaž Hočevar.

Na srečanju je zbrane v imenu organizatorja pozdravil p. Tomaž Hočevar, nagovoril pa jih je tudi novomeški škof msgr. Andrej Glavan.

Danes ob 19. uri bo v Baragovem domu potekalo drugo srečanje Nikodemovih večerov - kapucin br. Jakob Kunšič bo predaval na temo Mladi med tradicijo in iskanjem osebne vere.

Besedilo in foto: L. Markelj

