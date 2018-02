Informativni dan na Srednji strojni šoli

16.2.2018 | 08:40

Novo mesto - 9. in 10. februarja smo na Šolskem centru na enoti Srednje strojne šole izvedli informativni dan za osnovnošolce iz naše regije.

Bodočim dijakom smo predstavili način vpisa, dogajanje na šoli, možnosti zaposlitev ali nadaljevanje šolanja. Predstavili smo vse poklice, za katere izobražujemo na naši šoli in sicer s področja nižjega poklicnega izobraževanja, srednjega poklicnega izobraževanja, srednjega strokovnega in poklicno-tehniškega izobraževanja. Izobražujemo širok nabor poklicev od poklica pomočnika v tehnološkem procesu, ki traja dve leti, do poklica avtomehanik, avtokaroserist, mehatronik, instalater strojnih instalacij ter poklica orodjar in strojni mehanik, za katere se šolajo tri leta. Zadnja dva poklica se lahko letos glede na interes izvajata tudi v obliki vajeniškega sistema. Zadnji program, ki ga izvajamo na naši šoli, pa je srednje strokovno izobraževanje za poklic strojni tehnik. V predstavitvah smo lahko pokazali različne sodobno opremljene učilnice in delavnice, kjer smo bodočim dijakom lahko najbolje predstavili poklic, ki so si ga izbrali za ogled.

Da pa bi bile naše predstavitve čim bolj realne, smo k sodelovanju povabili delodajalce iz našega okolja. Prišli so predstavniki podjetij: Iskra, d. d. iz Ivančne Gorice, ki jo je zastopal Uroš Dežman, Livar iz Ivančne Gorice z Teo Berginc in Jernejem Kovačičem, orodjarja in strojnega mehanika pa je predstavilo podjetje TPV, ki so ga je zastopali vodja kadrovske službe Irena Mislej, Igor Kink in Anton Draginc. Vsi so omenili veliko zaposljivost izbranih poklicev in njihovo pomanjkanje na trgu delovne sile. Veliko naših poklicev je deficitarnih, zato jim Javni štipendijski in razvojni skladi Republike Slovenije ponuja tudi štipendijo v višini 100 evrov. Ti poklici so: mehatronik operater, izdelovalec kovinskih konstrukcij, inštalater strojnih inštalacij, oblikovalec kovin orodjar, avtokaroserist in klepar-krovec.

Natalija Kirar, koordinatorka informativnega dne

Srednja strojna šola, Novo mesto