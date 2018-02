Praznovali smo Prešernov dan

16.2.2018 | 09:00

Stari trg ob Kolpi - Tudi na naši šoli smo slovesno obeležili Prešernov dan – slovenski kulturni praznik. Proslavo smo pripravili v sredo, 7. februarja. V kulturnem programu so nastopili člani otroškega in mladinskega pevskega zbora in kulturno-umetniškega krožka.

Prisluhnili smo krajšemu recitalu Prešernovih pesmi O, Vrba, Apel in čevljar, Učenec, Nezakonska mati in Pismo staršem v izvedbi devetošolk Karmen in Lucije, pridružile pa so se jima gospe Mojca, Slavica in Marija. S kratko dramsko igro Naredimo ptičjo hišico so nastopili učenci 4. in 5. razreda Ajda, Kristjan in Aleksander, devetošolci pa so uprizorili odlomek iz Partljičeve komedije Ščuka, da te kap. Učenci, ki obiskujejo otroški pevski zbor, so zapeli pesmi Muca na klavir igra in Pravo prijateljstvo, člani mladinskega pevskega zbora pa Pastirče mlado in Čez Šuštarski most. Tako kot smo proslavo pričeli, smo jo tudi sklenili, z Zdravljico. Na začetku prireditve smo prisluhnili državni himni, na koncu pa deklamaciji članov kulturno-umetniškega krožka.

Praznično vzdušje sta popestrili scenska kulisa z likovnimi upodobitvami pesnika Franceta Prešerna, ki so jih ustvarili učenci, in računalniška projekcija utrinkov iz poetovega življenja in njegovih del.

Veseli smo bili lepega obiska staršev in krajanov.

Marija Volf, OŠ Stari trg ob Kolpi

Foto: Tihomir Fabina

Galerija