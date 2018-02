Kot bi prodali vso elektriko devetih nukleark

Krško - Družba Gen-I iz Krškega, ki v Sloveniji prodaja električno energijo in zemeljski plin, je z 2,3 milijarde evrov prometa lani prvič presegla dve milijardi evrov prihodka. Z ustvarjenim prihodkom je načrte presegla za dobro polovico, s 13,5 milijona evrov čistega dobička pa je primerljivi predlanski izid presegla za 84 odstotkov.

Gen-I, hčerinska družba krške Gen energije, utrjuje sloves enega najhitreje rastočih energetskih podjetij v Evropi. Na 22 evropskih trgih so lani prodala zanjo rekordnih 51,5 teravatnih ur električne energije, kar je, za primerjavo, devetkratnik letne proizvodnje krške nuklearke, hkrati pa ostajajo najugodnejši slovenski ponudnik energije."Naš pogled je usmerjen v prihodnost, inovativnost in prilagodljivost," je na včerajšnjem srečanju s poslovnimi partnerji poudaril predsednik uprave Gen-I Robert Golob.

Golob je ocenil, da je bila odločitev o okrepljenih vlaganjih v razvoj in kadre v preteklih letih pravilna in pristavil, da je bilo preteklo poslovno leto za Gen-I prelomno v več pogledih, saj so lani uspešno začeli projekt ponudbe samooskrbnih sončnih elektrarn, v dokaj kratkem obdobju pa so jih uspeli postaviti 300.

Po Golobovih besedah je Gen-I lani tudi pravilno napovedala rast cen in s to napovedjo partnerjem pomagala pri odločitvah o nakupu električne energije. Sicer pa v omenjeni družbi "budno spremljajo" dogajanje na mednarodnih energetskih trgih in tovrstne smernice, je še povedal Golob.

Na novinarski konferenci ob omenjenem srečanju je sodeloval tudi generalni direktor Gen energije in skupine Gen Martin Novšak. Dejal, da je skupina Gen preteklo leto končala uspešno, elektrarne v njenem upravljanju so delovale zanesljivo in učinkovito, hkrati pa omogočile varno oskrbo z električno energijo po konkurenčnih cenah.

Preteklo leto je po njegovem zaznamovala močna naložbena dejavnost, v omrežje so vključili novozgrajeno hidroelektrarno Brežice, v krški nuklearki izvedli vrsto posodobitev ter v Termoelektrarni Brestanica zgradili nov nadomestni plinski blok. Vlagali so tudi v znanje in razvoj novih področij, s čimer želijo nadgraditi ponudbo skupine Gen in svojim kupcem ponuditi najsodobnejše storitve, je še povedal Novšak.

Na omenjenem srečanju je sicer direktor prodaje Gen-I Bojan Kumer med drugimi sogovorniki poudaril, da je večina njihovih poslovnih partnerjev ob upoštevanju priporočil družbe premostila lansko obdobje pretiranih cen električne energije, omenjeno ravnanje pa se jim je hkrati obrestovalo s prihranki večjimi od desetine.

Direktor strateškega inoviranja Gen-I Dejan Paravan je opozoril, da so veleprodajne cene električne energije v zadnjih treh mesecih padle za petino in se približujejo ravni v začetku preteklega leta. Podjetja, ki so se lani o nakupu električne energije za letos odločila slabo, pa imajo še priložnost, da za prihajajoča leta izboljšajo lastno nabavno strategijo, je še poudaril.

