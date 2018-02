Naravna in kulturna dediščina na ajdovški planoti

16.2.2018 | 09:20

Ajdovec - Na PŠ Ajdovec smo v okviru slovenskega kulturnega praznika v gasilskem domu, v ponedeljek, 5. februarja, pripravili javno kulturno prireditev.

V programu smo počastili največjega slovenskega pesnika, dr. Franceta Prešerna. Učenci so zapeli Zdravljico in deklamirali dve njegovi pesmi: Lipica in Zdravljica. Javnosti smo predstavili, kako na šoli spoznavamo in krepimo naravno in kulturno dediščino našega kraja. V preteklem in letošnjem šolskem letu smo obiskali rojstno hišo škofa doktorja Janeza Gnidovca v Velikem Lipovcu, Gnidovčev dom na Selih in prižgali svečo na grobu pisatelja Janeza Kmeta. V Srednjem Lipovcu smo obiskali eno redkih kovaških delavnic, kjer nam je delo kovača predstavil Franc Skube, ki kljub svoji visoki starosti še vedno rad vihti kovaško kladivo. V isti vasi pa smo obiskali tudi oglarsko kočo, kjer nam je Franc Vidmar razložil, kako se kuha kopa. Na Brezovi Rebri smo z obiskom počastili 150 let stari lipi, ki še vedno mogočno stojita ob cesti. Vtise o naravni in kulturni dediščini so učenci predstavili v dramskem prizoru z naslovom Na vasi. Nato je ravnateljica Mira Kovač učencem podelila nagrado in priznanja za sodelovanje na šolskem likovnem natečaju »Živalske zgodbe«.

Za zaključek nas je z obiskom razveselil nekdanji učenec Blaž Koncilja in nam ob klavirski spremljavi Katje Avsenik, ki na naši podružnici vodi tudi pevski zbor, zapel pesem Pojdem na prejo.

»Lepo mi je bilo, ko sem nastopala na prireditvi. Najboljša mi je bila igrica Na vasi.«

Lea Vidmar, 2. r.

»Zaplesali smo dva ljudska plesa in gledalci so nam ploskali. Bila sem zelo vesela.«

Karolina Rozman, 2. r.

»Ko je bila dvorana polna, smo pričeli s predstavo. Mami in oči sta bila name zelo ponosna in sta me povabila na vročo čokolado«

Gal Klavs, 2. r.

Zapisala: Irena Prodanić Vasić

PŠ Ajdovec