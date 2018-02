Topliški športniki leta: Kazićeva, Šimec in lokostrelci

Topliški športniki leta (z leve): lokostrelec Miha Šimec, atletinja Mersiha Kazić in Lokostrelki klub Dolenjske Toplice, priznanje je prevzel predsednik in trener Bojan Brulc. (Foto: M. Ž.)

Spomine na preteklost in pogled v prihodnost atletike v Toplicah so z zbrani delili Vinko Cirnski, Milan in Boštjan Šimunić, slednji je bil do zdaj tudi edini olimpijec iz topliške doline, in Majda Križe.

Srebrno Bloudkovo priznanje je prejela atletinja Gordana Djurič

Prejemniki priznanj mladim športnikom.

Dolenjske Toplice - V Dolenjskih Toplicah so sinoči razglasili najboljše športnike lanskega leta. Naziv športnice leta je pripadel atletinji Mersihi Kazič, športnik leta je lokostrelec Miha Šimec, športni kolektiv leta pa tako kot lani Lokostrelski klub Dolenjske Toplice. Sicer je bila osrednja nit sinočnjega večera atletika, saj mineva 50 let od organizirane atletske vadbe v Dolenjskih Toplicah, leta 1997 pa je atletika dobila tudi registrirano športno društvo.

Mersiha Kazić se je v atletiko zaljubila že v svojih rosnih letih in ta ljubezen traja že 15 let. Njena lanska tekmovalna sezona je bila, kot so lahko slišali zbrani dvorani KKC-ja, ena tistih, za katere športnik ne ve, ali naj se je spominja z veseljem ali naj bo žalosten, saj je zaradi poškodbe izgubil pol sezone, ki jo je sicer začela s 3. mestom v troskoku na državnem prvenstvu za člane, končala pa z 2. mestom na finalu Atletskega pokala Slovenije v članski kategoriji. Lani je bila tudi kategorizirana športnica pri olimpijskem komiteju Slovenije. Na sezono, ki prihaja, gleda z optimizmom, saj si želi izpolniti normo za Sredozemske igre.

Črnomaljec Miha Šimec je v topliški lokostrelski klub prišel pred dvema letoma. S svojimi odličnimi rezultati je v lanskem letu prepričal selektorja, da ga je uvrstil v državno reprezentanco za nastop na Evropskem prvenstvu na Mokricah, kjer je zasedel 9. mesto. Lani je postal tudi državni prvak, osvojil vrsto medalj na tekmovanjih za slovenski pokal in tudi skupni slovenski pokal v disciplini Field.

Sicer pa so člani lokostrelskega kluba lani osvojili 64 medalj, dva naslova državnega prvaka, ekipa članov in kadetov pa tudi drugo mesto na državnem prvenstvu v dvorani. Klub je organiziral 3D tekmovanje za jadranski pokal, ki se ga je udeležilo 176 tekmovalcev iz Avstrije, Italije, Hrvaške, Srbije in Slovenije, pripravili pa so tudi regijsko tekmovanje osnovnih in srednjih šol – za vzhod Slovenije, ki s ega je udeležilo 124 otrok z 28 osnovnih šol. Poleg tega so domači lokostrelci na jasi obnovili vse podloge, kar jim omogoča boljše pogoje za treninge.

Komisija za priznanja športnikom v sestavi Primož Primec kot predsednik, Milan Šimunič, Dušan Gorenc, Iztok Fink in Roman Janko, je imela tudi letos težko delo, skupno pa so podelili 17 priznanj.

Naj perspektivna športnika leta 2017 sta postala Erik Bele (Lokostrelski klub Dolenjske Toplice) in Špela Krnc (KPL Kanja), srebrno Bloudkovo značko je prejela Gordana Djurič (ŠD Dolenjske Toplice), priznanje mladim športnikom pa Marija Klara Cimermančič, Matevž Fabjan, Živa Fink, Petja Markovič, Mija Muren, Klara Ostojić, Petra in Lucija Vrbinc (vsi Športno društvo Dolenjske Toplice), Mark Lavrič, Tim Nemanič (oba Šahovski klub Dolenjske Toplice) in Vid Pečaver (Lokostrelski klub Dolenjske Toplice).

Večer so z nastopi obogatili pevka Sandra Erpe, topliški plesalci Plesnega studia Novo mesto in plesna para akrobatskega rokenrola.

