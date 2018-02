Proslava ob slovenskem kulturnem prazniku

16.2.2018 | 10:00

Dobova - Ob slovenskem kulturnem prazniku je OŠ dr. Jožeta Toporišiča Dobova v kulturnem domu pripravila proslavo »Pet čevljem merim, palcev pet…

Proslava je bila posvečena tudi stoti obletnici 1. svetovne vojne ter stoti obletnici smrti Ivana Cankarja. Proslavo smo začeli s slovensko himno, ki jo je zaigral šolski orkester. Slavnostni govornik je bil predsednik KS Dobova, Mihael Boranič. Z Matevžem Mačkom sva povezovala program, ki je bil zelo pester. Učenci so uprizorili 1. sv. vojno, Tim Križanić pa je deklamiral Prešernovo Soldaško. Ljudske pesmi je zapela vokalna skupina Arija. Učenci šolskega zbora in združenega otroškega zbora so ob spremstvu klavirja, harmonike in bobnov zapeli pesmi z domovinsko tematiko. Gost proslave Drago Pirman se je spominjal služenja vojaškega roka v bivši Jugoslaviji. Kristjan Krošelj in Lovro Gabrijel Smerdej sta deklamirala pradedovo in pravnukovo ljubezensko pismo. Matevž Maček je namesto na bobnih igral na plastičnih vedrih.

Nastopili so še učenci Podružnične šole Kapele. Deklamirali so o rimah, pesmi in soncu ter zapeli pesem Moja dežela, Lucija Pšeničnik pa je zaigrala na citre. Tim Križanić, Maša Zorič in Jožek Horvatič so uprizorili odlomek iz črtice Skodelica kave. Nina Berger je zapela romantično pesem Edith Piaf Življenje je rožnato. Proslavo smo zaključili s hip-hop plesom učenk naše šole.

Ema Kežman, 6. b, OŠ dr. Jožeta Toporišiča Dobova

Foto: Barbara Stopar

