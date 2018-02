Pavič ali Dimec, to je zdaj vprašanje

16.2.2018 | 11:15

Pavič pri 38 letih v Šenčurju igra sijajno sezono. Na fotografiji s prvenstvene tekme novembra 2014 v dvoboju s še enim nekdanjim centrom Krke Tomažem Bolčino. (Foto: Arsen Perič, Ekipa)

Novo mesto - V Ljubljani se bo danes začel finalni turnir Pokala Spar, ki ga bo tretjič v gostila ljubljanska Hala Tivoli. V prvem polfinalu ob 18. uri se bo Krka pomerila s Šenčurjem Gorenjsko gradbeno družbo, dve uri in pol kasneje pa bo še tekma med Sixt Primorsko in Petrol Olimpijo. Vse tekme bodo prenašali tudi na Šport TV.

Košarkarji Krke, trikratni zmagovalci slovenskega pokalnega tekmovanja, se bodo v polfinalu srečali s Šenčurjem. Novomeščani so v rednem delu Lige Nova KBM zabeležili devet zmag in prav toliko porazov, kar je zadoščalo za sedmo mesto, Gorenjci pa so zmagali desetkrat in so prvi del domačega prvenstva končali četrti. V tej sezoni sta ekipi odigrali dve medsebojni tekmi, obe sta pripadli Krki.

Šenčur je na poti do finalnega turnirja najprej izločili Novo Gorico mladi, v četrtem krogu je bil uspešnejši od Brinox Medvod, v petem od Šentjurja, v četrtfinalu pa so zanesljivo odpravili še Rogaško. Krka je 17. Pokal Spar začela v četrtfinalu, kjer je izločila Zlatorog.

Šenčur ima v svojih vrstah najkoristnejšega košarkarja rednega dela Lige Nova KBM 38-letnega Smiljana Pavića. Dolgoletni center Krke je zdaj že četrto sezono v Šenčurju, letos pa je v ligi Nova KBM v povprečju na tekmo dosegal po 13,9 točke in pobral 8,7 skokov. Tudi pri Krki je igralec z najvišjim statističnim indeksom v državnem prvenstvu center - zlati reprezentant Žiga Dimec -, ki je na tekmo dosegal po 12,7 točk in 6,8 skoka, tako da se v prvem polfinalu obeta zanimiv centrski dvoboj.

"Pričakujem, da bomo prikazali dobro tekmo. Mislim, da še posebej zadnja tekma s Šenčurjem ni bila realna, zato se ne smemo pustiti zmesti. Zavedamo se, da je Šenčur odlična ekipa, mi bomo naredili vse, da jo premagamo in pridemo v finale," je pred tekmo povedal Simon Petrov, trener Krke.

Rade Mijanović, trener Šenčurja Gorenjske gradbene družbe, dodaja: "Za naš majhen kraj je velik uspeh, da smo v družbi klubov, ki imajo tradicijo doseganja uspehov. Naredili bomo vse, da prikažemo dobro igro in ob podpori naših navijačev poskušamo presenetiti favorizirano Krko."

Na drugi polfinalni tekmi se bosta pomerili prvo- in tretjeuvrščena ekipa rednega dela Lige Nova KBM. Primorci so s trinajstimi zmagami in petimi porazi prvi del sezone zaključili na vrhu, Ljubljančani so zmagali desetkrat. Rezultat medsebojnih srečanj v tej sezoni je 1:1. Branilci pokalnega naslova so bili boljši na tekmi v Stožicah, Primorci pa so dobili domačo tekmo v Bonifiki.

Obe ekipi sta se konkurenci v 17. Pokalu Spar priključili v četrtfinalu. Koprčani so izločili Hopse, 20-kratni pokalni prvaki Slovenije pa so bili boljši od Helios Suns.

Devin Oliver je 14,9 točke na tekmo je najboljši strelec Ljubljančanov v državnem prvenstvu. Pri Sixt Primorski pa si naziv najboljšega strelca lasti Marjan Čakarun (14,5 točke).

Jurica Golemac, trener Sixt Primorske: ""Igramo v Hali Tivoli, Olimpija je gostitelj turnirja, je favorit, v zadnjih tednih so se okrepili in tudi energetsko spravili na pravo pot. Ampak, tudi mi imamo svojo računico, zagotovo v Ljubljano ne prihajamo z belo zastavo. Imamo določeno kvaliteto, mislim, da smo to tudi pokazali v tem pokalu. Naredili bomo vse, da presenetimo favorita in gremo v nedeljski finale."

Zoran Martić, trener Petrola Olimpije: ""Mislim, da smo vse štiri ekipe prišle na ta turnir s podobnimi cilji in željami. Dejstvo je, da igramo z vodilno ekipo državnega prvenstva, ki je pokazala najbolj stabilno formo tekom te sezone. Ne čaka nas lahko delo, tega se vsi zavedamo. Mi bomo na domačem igrišču poskušali odigrati po najboljših močeh in se prebiti v finale."

Finale bo v nedeljo ob 16.30.

B. B.