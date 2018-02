Maja in Darko sta najboljša športnika Novega mesta

16.2.2018 | 11:40

Najboljše športnice Novega mesta (od leve) drugouvrščeno Živo Falkner, športnico leta Majo Vojnovič in tretjeuvrščeno Klaro Ljubi je razglasil olimpionik Miro Cerar. (Foto: I. Vidmar)

Najboljši novomeški športniki: tretjeuvrščeni Sašo Vorkapić, športnik leta Darko Jorgić in drugouvrščeni Tadej Hribar z olimpijko, triatlonko Matejo Šimic. (Foto: I. Vidmar)

Zlati Bloudkovi znački sta letos prejela Srečko Glivar (levo) in Žiga Dimec (v sredini). (Foto: I. Vidmar)

Novo mesto - Za najboljša športnika leta 2017 v Mestni občini Novo mesta sta bila sinoči na tradicionalni prireditvi Športnik leta v športni dvorani Marof razglašena vratarka slovenske rokometne reprezentance in novomeškega ženskega rokometnega kluba Krka Maja Vojnovič in namiznoteniški igralec Krke Darko Jorgić, najboljši športni kolektiv v občini pa je Namiznoteniški klub Krka, ki je lani vnovič osvojil naslov prvaka v prvi slovenski namiznoteniški ligi.

Med fanti je drugo mesto osvojil najboljši slovenski metalec diska Tadej Hribar, tretje pa tajski boksar Sašo Vorkapić. Med dekleti je bila druga najboljša mlada teniška igralka pri nas Živa Falkner, tretja pa atletinja Klara Ljubi.

Na prireditvi Športnik leta so podelili tudi Bludkove značke za večletno delo zaslužnim športnim delavcem. Zlato značko za življenjsko delo je letos prejel nekdanji kolesar in kolesarski trener Srečko Glivar, ki se ga Novomeščani kot kolesarja spomnimo po drugih mestih na dirki Po Jugoslaviji, Alpe Adrii in na prvi dirki Po Sloveniji leta 1993, kot kralja Vršiča in Grossglocknerja, jugoslovanskega državnega prvaka in reprezentanta ter štirikratnega udeleženca svetovnih prvenstev. Leta 1996 je prevzel vodenje članske ekipe kolesarskega kluba Krka Telekom, prvega poklicnega kolesarskega moštva pri nas. Kot trener in športni direktor je dosegel več kot 250 zmag po celem svetu, skupno kar pet na dirki Po Sloveniji. Danes je športni direktor v novomeškem kolesarskem klubu Adria Mobil.

Izredno zlato Bloudkovo značko je za naslov evropskega prvaka na prvenstvu v Turčiji prejel center Košarkarskega kluba Krka Žiga Dimec.

Poleg tega so na prireditvi podelili pokale najboljšim v skupnem vrstnem redu delavskih športnih iger Novega mesta, kjer je tako v moški kot tudi v ženski konkurenci tudi letos daleč največ točk zbrala Krka.

I. Vidmar

