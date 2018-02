Proslava ob Prešernovem dnevu

16.2.2018 | 14:15

Mirna Peč - Tudi letošnjo proslavo, ki je potekala v sredo, 7. februarja, smo posvetili največjemu slovenskemu pesniku Francetu Prešernu. Del programa smo namenili tudi dvema književnikoma iz znamenite četverice modernistov Otonu Župančiču ter Ivanu Cankarju, ki sta prav tako pustila viden pečat v slovenski književnosti.

Učenci so poleg glasbenih točk deklamirali izbrane Prešernove pesmi, odigrali odlomek iz Cankarjeve črtice Skodelica kave, povedali nekaj Župančičevih ugank. Osmošolec je prebral svoje pismo, posvečeno Prešernu. Povedal je mišljenje o njem in njegovih delih, poleg tega pa je omenil kar nekaj znamenitosti, posebnosti, ki smo jih v Sloveniji poimenovali po Prešernu. Med njimi so tudi Prešernove nagrade in nagrade Prešernovega sklada, ki jih vsako leto podeljujejo za dosežke na področju umetnosti.

Proslavo smo zaključili z glasbeno točko in mislijo, da se na tako pomembne osebe spominjamo tudi ob običajnih dnevih, saj so ti pripomogli tako h književnosti kot tudi k spodbujanju narodne zavesti.

Matej Cesar in Tia Globokar,

člana novinarskega krožka OŠ Toneta Pavčka

