Odprtje razstave grafik

16.2.2018 | 14:25

Mirna Peč - V četrtek, 1. februarja, je pred šolsko knjižnico Osnovne šole Toneta Pavčka potekalo odprtje razstave grafik in predstavitev dveh unikatnih grafičnih map 10+ in Mestna veduta. V glasbenem programu smo nastopili učenci.

Ravnatelj Danijel Brezovar je v nagovoru poudaril, da so poleg materialnih dobrin zelo pomembne tudi duhovne. Klavdija Kotar, vodja Območne izpostave javnega sklada za kulturne dejavnosti Novo mesto, je predstavila grafične mape in povedala, kako se jih pravilno ogleduje in ohranja.

Avtorji grafik v mapah 10+ in Mestne vedute so: Rowena Božič, Ljiljana Čuček, Nataša Franko, Maja Mlakar, Vida Praznik, Boštjan Pucelj, Tamara Rifelj, Violeta Sekulowska, Aleša Sušnik Škedelj, Sabina Šiler Hudoklin in Ines Zgonc. Njihov mentor je bil profesor Hamo Čavrk, ki je tudi redni profesor na reški akademiji. Mapi sta nastajali med letoma 2014 in 2016. Grafična mapa 10+ je izdelana v tehnikah globokega tiska.

E. Z. in N. M. B.,

OŠ Toneta Pavčka

