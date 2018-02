Delovna nesreča v Papirotiju

16.2.2018 | 18:25

Ob 13.49 si je v podjetju Papiroti na Senovem delavec poškodoval prste na roki. Posredovali so reševalci NMP Krško, ki so ga oskrbeli in prepeljali v SB Novo mesto. Obveščene so bile pristojne službe.

Ob 15.15 so gorele saje v dimniku stanovanjske hiše v Tanči Gori, občina Črnomelj. Gasilci PGD Dragatuš so nadzorovali izgorevanje saj, pregledali okolico in očistili dimnik.

Ob 9.12 je v naselju Kuželjevec, občina Ivančna Gorica, nenadno obolela oseba. Posredovali so reševalci NMP RP Ljubljana in ZD Ivančna Gorica, ki so jo oskrbeli na kraju dogodka. Posredoval je tudi helikopter Slovenske vojske z dežurno ekipo HNMP iz Brnika, ki je osebo prepeljal v UKC Ljubljana. Kraj pristanka helikopterja so zavarovali gasilci PGD Zagradec na Dolenjskem.

B. B.