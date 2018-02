Prestopni rok temeljito premešal vrste Krškega

16.2.2018 | 18:55

Luka Volarič se vrača v Krško (Foto: B. B.)

Krško - Nogometni klub Krško bo v spomladanski del prvoligaške sezone vstopil precej spremenjen, saj v času prestopnega roka klub zapustilo kar sedem igralcev. Namesto njih se je klubu pridružilo deset novincev, članski ekipi pa so priključili tudi pet fantov iz mladinske in kadetske selekcije.

V času prestopnega roka so klub zapustili: Luka Gajić, Marin Jurina, Žan Kumer, Marko Dušak, Luka Kerin, Veljko Batrović in Roko Nakić, klub pa je zapustil tudi dosedanji trener vratarjev Nikola Drkušić.

Članski ekipi NK Krško so se pridružili: Aleksander Kulinits, Luka Vekić, Marco Da Silva, Nemanja Ahčin, Lior Nesher, Marin Perić, Boris Vidović, Sandi Ogrinec (posoja in NK Maribor), Macario Hing – Glover in Luka Volarič.

Iz mladinske in kadetske selekcije NK Krško so se k članski ekipi priključili: Tomaž Zakrajšek, Miha Mirt, Hrvoje Belak, Gašper Koritnik in Jure Ribič.

Zadnja sta se Krčanom pridružila povratnik Luka Volarič in izraelsko-brazilski vezist Liorja Nesherja. Volarič, sicer krilni nogometaš, je bil zadnje leto in pol član domžalskega prvoligaša, v tem času pa je zbral 30 ligaških nastopov. Sedemindvajsetletnik jeseni ni bil v prvem planu Simona Rožmana. Nekdanji up Gorice je barve Krškega branil že v sezoni 2015/16, ko je na 33 tekmah dosegel štiri zadetke.

Krčanom se je pridružil tudi izraelsko-brazilski vezist Nesher. Dvajsetletnik je bil v preteklosti član mladinskih selekcij frankfurtskega Eintrachta in Hoffenheima, nazadnje pa je igral za mladinsko ekipo Aalena.

B. B.