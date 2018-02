Črno-bele ilustracije Godčeve balade

17.2.2018 | 08:00

Skupinska fotografija udeležencev delavnice.

Priznani ilustrator in mentor delavnice Peter Škerl

Motive za ustvarjanje so črpal iz Godčeve balade Antona Aškerca.

Trebnje - V Trebnjem so sinoči odprli razstavo črno-belih ilustracij K samorastnikom po navdih, ki so nastale junija lani v okviru praznovanja 50. Mednarodnega tabora likovnih samorastnikov. Na delavnici so pod vodstvom priznanega ilustratorja in mentorja Petra Škerla sodelovali: Zdravko Červ, Nataša Franko, Tomaž Kocuvan, Nina Mrđenović, Marija Prah in Tanja Smerke Mišmaš.

Motive za ustvarjanje so črpali iz Godčeve balade Antona Aškerca. Gre za zgodbo v verzih, ki je napisana na precej arhaičen način, je dejal Škerl in dodal, da so z ilustracijami sledili zgodbi, ki si jo je vsak razlagal in doživljal po svoje. »Ko sem jim dal nalogo, so ob skicah sami poskušali. Potem sem kot mentor počasi in previdno pristopal do njih in jih usmerjal. Bili so luštna skupina, s katero je bilo prijetno delati,« je o delavnici povedal Škerl.

Nastala so dela, ki so bila nad njegovimi pričakovanji. »Vsi udeleženci delavnice so imeli že določena znanja, ampak želeli so si novih znanj. So zelo talentirani in želijo si nadaljevati.«

»Pričakoval sem, da bom spoznal tudi ta način ustvarjanja, kajti tudi ljubiteljski slikarji smo dovzetni za različne pristope. Nad svojim delom se bil kar malo presenečen, kaj vse lahko pod ustreznim mentorstvom ustvariš,« je dejal Zdravko Červ.

Besedilo in fotografije: R. N.

