Krka obtičala v polfinalu pokala

17.2.2018 | 09:15

Novomeškim košarkarjem v Hali Tivoli ni uspelo priti v finale pokala Spar. (Foto: Saša Pahič Szabo)

Novo mesto - Košarkarjem Krke se sinoči drugič v zadnjih sedmih letih ni uspelo uvrstiti v finale slovenskega košarkarskega pokalnega tekmovanja. V polfinalu so z 82:89 izgubili s Šenčurjem.

Kljub na videz ugodnemu žrebu, saj so v polfinalu dobili na papirju najlažjega tekmeca, so košarkarji Krke letošnje tekmovanje v pokalu Spar končali v polfinalu, kar se je zgodilo tudi Petrolu Olimpiji, ki jo je v drugem polfinalnem obračunu s 74:70 ugnala Sixt Primorska.

Če smo pred polfinalno tekmo napovedali boj med sedanjim prvim centrom Krke Žigo Dimcem in nekdanjim, Smiljanom Pavičem, lahko ugotovimo, da je dvoboj premočno dobil Dimec, ki je dosegel kar osemnajst točk, medtem ko Paviču, ki je sicer statistično najboljši košarkar prve slovenske košarkarske lige NLB, ni uspelo niti enkrat spraviti žoge skozi obroč. A njun dvoboj tokrat ni bil odločilen.

Košarkarji Krke so tekmo začeli z dvema trojkama Cinca in vodstvom v prvih minutah, ki ga je le za trenutek v tretji minuti prekinil Dino Murić za 10:9 v korist Šenčurja, potem pa so Novomeščani s štirinajstimi zaporednimi točkami povedli s 23:10 in zdelo se je, da je pot do finala odprta. Pa temu, očitno, ni bilo tako. Šenčurci se niso predali, do konca četrtine so se Novomeščanom približali na sedem točk zaostanka, po poldrugi minuti igre v drugi četrtini pa so zaostajali le še za tri točke.

Krkinim košarkarjem je sicer v drugi četrtini še uspelo obdržati izid v svojih rokah, na veliki odmor so tako odšli z osmimi točkami prednosti, kar je bilo dovolj, da so drugi polčas začeli nekoliko preveč sproščeno, predvsem v obrambi, kar je tekmecem uspelo izkoristiti in v sedmi minuti tretje četrtine s trojko Jana Rebca znova povesti, v tretji minuti zadnje četrtine pa so vodili že z osmimi točkami prednosti.

Novomeški trener Simon Petrov se je na to odzval s spremembo peterke na igrišču, saj je zamenjal kar štiri košarkarje. A s tem ni dosegel želenega učinka, saj so sredi dobrih pet minut pred koncem tekme Šenčurci vodili že z enajstimi točkami. Ko je dobri dve minuti pred koncem Nejc Martinčič zadel za vodstvo Šenčurja s 86:73, je bilo polfinale odločeno.

Po statističnih podatkih je tekmo odločil skok, ki ga je Šenčur dobil s 36:25. Krkin trener Simon Petrov je bil po tekmi kratek: "Veliko preslaba obramba v drugem polčasu, da bi lahko računali na ugoden rezultat," Domen Bratož pa je temu dodal: "Tekmo smo odprli tako, kot smo si želeli. V obrambi smo igrali agresivno in dosegli nekaj lahkih košev. Naš napad v prvem polčasu ni bil problem. V drugem polčasu smo dovolili preveč lahkih košev, Šenčur se je razletel in začelo je padati iz vseh strani. Naša obramba je bila v drugem polčasu pod nivojem in to je glavni razlog za poraz."

Šenčur : Krka 89:82 (20:27, 37:45, 65:61).

Šenčur Gorenjska gradbena družba: Murić 17 (4:6), Rizvić 15 (7:7), Martinčič 11, Pavić (0:2), Gorjanc 5 (2:2), Blair 5 (1:2), Rebec 20 (0:1), Varagič 4 (2:2), Pavković 12 (3:3).

Krka: Šiška 7, Marinelli 8, Bratož 10 (6:6), Cinac 21 (6:7), Dimec 18 (4:5), Jošilo 4 (2:2), Kovačevič 11 (1:1), Fifolt 3 (1:1).

Prosti meti: Krka 20:22, Šenčur Ggd 19:25.

Met za tri točke: Krka 8:22 (Cinac 3, Marinelli 2, Kovačevič 2, Šiška), Šenčur Ggd 14:29 (Rebec 6, Pavković 3, Martinčič 3, Gorjanc, Murić).

I. Vidmar