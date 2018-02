V prenovljeni Galeriji Kambič razstava o glasbenem šolstvu

17.2.2018 | 11:00

Metlika - Sinoči so v Galeriji Kambič v Metliki odprli razstavo Dostojno in plemenito - 200 let javnega glasbenega šolstva, ki bo na ogled do 31. marca. Razstavo je predstavila Neža Gruden, akademska glasbenica, zgodovinarka in soavtorica razstave, ki sta jo postavila s Stanetom Okolišem. Prisotne je pozdravil tudi Marko Košir, ki pripravlja knjigo o primadoni Vilmi Bukovec Kambič, ki bo izšla ob 100 obletnici njenega rojstva, v Metliki pa jo bodo predstavili konec februarja leta 2020.

Kot je povedala direktorica Belokranjskega muzeja Andreja Brancelj Bednaršek, so v Galeriji Kambič na novo postavili tudi donacijo zakoncev zdravnika akademika prof. dr. Vinka Kambiča in operne pevke Vilme Bukovec Kambič, ki obsega 229 predmetov. Potrudili so se, da je razstava, ki je v prvem in drugem nadstropju, čim bolj pregledna, privlačna in zanimiva. V pritličnih prostorih pa bodo še naprej pripravljali občasne razstave.

Otvoritev je popestril kvartet flavt, v katerem so zaigrale Eva Janžekovič, Pia Klemenčič, Anica Pezdirc in Anamarija Bilješković, ki jih vodi profesorica flavte Mojca Rebolj.

Besedilo in fotografije: M. B.-J.

Galerija

























starejši najprej

novejši najprej Komentarji (3) 5h nazaj Oceni sir sama SMETANA ni kaj! 20m nazaj Oceni purgatorij creme del la creme.. 18m nazaj Oceni piko na i kje sem pa jaszt.. Preglej samo prijavljene komentatorje