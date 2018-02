Trebanjci so upali skoraj do konca

17.2.2018 | 10:00

Varovanci trebanjskega treneraj Romana Šavriča so sinoči doživeli prvi poraz po treh mesecih. (Foto: I. Vidmar)

Trebnje - Rokometašem trebanjskega Trima sinoči ni uspelo izkoristiti priložnosti, da bi se z zmago nad Škofjeločani povzpeli na četrto mesto prvenstvene lestvice, ki ob koncu prvega dela prvenstva zagotavlja uvrstitev v skupino za razvrstitev od 1. do 6. oziroma boj za naslov prvaka.

Čeprav je škofjeloško moštvo na papirju močnejše od trebanjskega, pa je upanje na ugoden izid Trebanjcem dajal lep niz neporaženosti, saj so nazadnje izgubili sredi lanskega novembra, od tedaj pa so štirikrat zmagali in igrali neodločeno na tekmi s Krko.

A tokat so z zadetkom Ratajca povedli le na začetku tekme, v sedmi minuti pa so gostje vodili že s 4:1. Trebanjcem je sicer do konca prvega polčasa še uspevalo ohranjati zaostanek za dva do tri zadetke, a ob polčasu so Škofjeločani vodili že za štiri.

Vendar se kljub temu Trebanjci niso predali in ko so se z zadetkom Horžena za 24:26 štiri minute pred koncem tekmecem približali na le dva zadetka zaostanka, je še bilo upanje, ki pa ga je potem z dvema zaporednima zadetkoma pokopal Kavčič.

Rokometaše Trima v sedemnajstem krogu čaka gostovanje pri prvouvrščeni Ribnici.

Rokometaši Krke se bodo v šestnajstem krogu drevi v gosteh pomerili z Jeruzalemom Ormožem in bi si z morebitno zmago praktično že zagotovili uvrstitev nadaljevanje prvenstva v skupini za razvrstitev od 1. do 6. mesta, kamor pa so zanesljivo že uvrščeni Ribničani, ki jih drevi čaka gostovanje pri zadnjeuvrščenem moštvu lige NLB Herzu iz Šmartnega. Tekma med Koprom in Dobovo, ki bi morala biti že v sredo, je preložena.

Trimo Trebnje : Urbanscape Loka 25:30 (15:18)

Trimo Trebnje: Cvetko 1, Djurdjevič, Florjančič, Horžen 1, Hasić, Skol 2, Mat. Kotar 4 (3), Sikošek, Mar. Kotar 3 (1), Udovič 3, Sašek 1, Mlakar, Rozman 4, Ratajec 4 (1), Grandovec 2, Urbič.

Urbanscape Loka: Božnar, Vrbinc 2, Rakovec, Šibanc 10 (2), Gartner 2, Dolenc, Kavčič 7, Jamnik 1, U. Pipp, Juričan, Bradeško 2, M. Pipp 4, Bergant, Jesenko 2, Vrbinc, Marinović.

Lestvica: 1. Riko Ribnica 25, 2. Urbanscape Loka 21, 3. Koper 2013 21, 4. Krka 17, 5. Trimo Trebnje 16, 6. Maribor Branik 15, 7. Jeruzalem Ormož 15, 8. Dobova 10, 9. LL Grosist Slovan 8, 10. Herz Šmartno 6.

I. Vidmar