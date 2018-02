Belokranjski fušarji s podgursko primesjo

17.2.2018 | 12:00

Metlika - Zagotovo je med bolj priljubljenimi prireditvami v Metliki srečanje resnično amaterskih neprofitnih glasbenih skupin Dajmo malo fušat. Včeraj so jo pripravili že štirinajstič zapored. Da ima fušanje prihodnost tako med mladimi kot med nekoliko starejšimi in starimi, so dokazali tako tisti, ki so stali na odru kot oni, ki so jih poslušali v dvorani kulturnega doma. Med prvimi in drugimi so bili tako rosno mladi kot v zrelih letih. Na odru sta bili najmlajši predšolski Jana in Zoja, najstarejša pa 83-letna Olga Bahor.

Letos je nastopilo 14 skupin: Olga&dva bika, Kamarati, Four čelos, Klančakovi godci, Trio Skubic s prijatelji, Očetje in sinovi, Kofeini, Narodni heroji, Trga gate, Mladi upi, Stari panji, Kavarna, Nekartekajzamerit in Jankotovi prijatelji. Seveda je bilo med nastopajočimi največ Metličanov, približno tretjina je bila Črnomaljcev, že kar redna gostja pa je postala tudi skupina iz Novega mesta.

Na glasbenem festivalu za tiste, ki nekaj znajo, a ne preveč, ki sta ga že po tradiciji v svojem znanem slogu povezovala Matjaž Rus in Janez Vraničar-Luigi, je nastopilo 64 bolj ali manj nadebudnih glasbenikov. V resnici jih je bilo nekaj manj, ker jih je šest nastopilo dvakrat, Primož Moškon trikrat, »zmagovalec« pa je bil letos Miha Pezdirec, ki je kot orgličar, kitarist in pevec stal na odru kar štirikrat.

Če se je med Podgurci pred leti porodila trditev, da je bolje, da te je pet minut sram na odru, kot vse leto vaditi, kar je postal že slogan srečanja, so prav Podgurci iz Kavarne spesnili in uglasbili tudi himno Fušanja. Zato so imeli privilegij, da so prišli na oder kar dvakrat.

Besedilo in fotografije: M. Bezek-Jakše

