Upajo, da bo OPN čim prej sprejet

17.2.2018 | 19:00

Škocjanski župan Jože Kapler in direktorica občinske uprave Petra Pozderec. (Foto: L. M.)

Škocjan - Občina upa, da bo postopek priprave občinskega prostorskega načrta, ki bo začrtal razvoj občine za prihodnje večdesetletno obdobje, kmalu pri koncu in bo občinski svet ta dokument čim prej sprejel.

Po javni razgrnitvi lani v začetku leta, ko je bila organizirala tudi javna obravnava, je bilo potrebno usklajevanje OPN zaradi različnih pripomb. Občina je zavzela stališča do pripomb in predlogov občanov, ki jih je bilo veliko, okrog 150. Na nekatere so odgovorili pozitivno, na nekatere, zlasti tiste, ki so bile podane po pridobitvi okoljskega poročila, pač ne. Do predloga OPN so se morali po besedah župana Jožeta Kaplerja opredeliti še nosilci urejanja prostora.

Sredi lanskega decembra so pristojnim nosilcem urejanja prostora in nosilcem javnih pooblastil, ki jih je kar 21, v drugo mnenje poslali dopolnjen predlog OPN, ravno tako na direktorat za okolje na okoljsko ministrstvo, da bi pridobili odločbe o sprejemljivosti vplivov izvedbe OPN na okolje. Nekaj pozitivnih drugih mnenj so že prejeli, z nekaterimi pa se o vsebini OPN še usklajujejo.

Po zaključku bo seveda sledil sprejem na občinskem svetu in objava v Uradnem listu RS. »Vsem občanom, ki jim ne bo ugodeno, je treba povedati, da bomo takoj po sprejemu dokumenta že začeli zbirati nove predloge in pripombe občanov,« pravi župan Kapler in pove, da bodo z OPN-jem skušali rešiti kar veliko nelegalnih gradenj, tako stanovanjskih hiš kot zidanic, veliko je bilo tudi predlogov za graditev novih hiš, hlevov. Nedvomno pa je težnja širitev zazidljivih območij z zaokroževanjem vasi, skratka, da se najprej pozidajo zemljišča, ki so gradbena, a niso pozidana, pove župan.

L. Markelj