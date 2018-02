Krkaši so se iz Ormoža vrnili praznih rok

18.2.2018 | 09:50

Rokometaši Moškega rokometnega kluba Krka so včeraj v 16. krogu NLB Lige gostovali pri ekipi svojega neposrednega tekmeca na lestvici, ekipi Jeruzalem Ormož, z dvorane na Hardeku pa so odšli praznih rok.

Ormožani so si že v prvem polčasu priigrali občutno prednost, ki so jo uspeli zadržati vse do konca srečanja. Prvi polčas so zaključili s petimi goli razlike (17:12), s petimi goli prednosti pred Krkaši pa so tekmo tudi končali. Ormožani so v 43. minuti povedli celo s 25:17, tekma pa se je končala z rezultatom 35:30.

»Tekmo smo začeli dovolj agresivno, a se nam je tekma kmalu začela lomiti. Mislim, da smo prehitro in brezglavo zaključevali napade, bilo je kar nekaj zgrešenih strelov, gostitelji pa so nekajkrat potegnili hitro kontro in dodobra izrabili našo nezbranost. Zaostanek petih, šestih golov je bilo potem v drugem delu težko ujeti, kar je privedlo do končnega rezultata. Enostavno nismo bili pravi. To tekmo je potrebno čimprej pozabiti in se pripraviti na naslednji dve, ki sta za nas ključnega pomena za igranje v ligi za prvaka,« je povedal po tekmi Jaka Jakše, ki je bil poleg Grege Okleščna najuspešnejši igralec v novomeški ekipi - oba sta vknjižila po sedem zadetkov – v ormoški zasedbi je bil najbolj učinkovit Rok Žuran z desetim goli.

Rokometaši Krke so si s porazom proti Ormožanom otežili delo za vstop med najboljšo šesterico. Obe ekipi, tako Krka kot Ormož, sta s 17 točkami na 4. mestu prvenstvene lestvice, komu se bodo na široko odprla vrata v ligo za prvaka, pa bo znano v začetku marca.

Novomeščane do konca redna dela prvenstva čakata še v soboto nastop v domači dvorani, kjer bodo gostili Dobovo, zadnjo tekmo pa bodo odigrali v gosteh s Koprom.

Statistika:

Jeruzalem Ormož: M. Šulek, Balent, Voljč, Čudič 4 (1), Krasnič, Niedorfer, Žuran 10, Hebar, T. Šulek, Šoštarič, Ozmec 2, Mesarič 2, Vujović 6, Rajšp 1, Cirar 7, Kavčič 3.

MRK Krka: Tomič, Brajer, L. Rašo 4, Bevec, Didovič 1, Okleščen 7, Pršina 2, Irman 4, Jakše 7 (2), D. Rašo, Papež 5 (2), Kukman, Matko, Ban, Klobčar.

Sedemmetrovke: Jeruzalem Ormož 2 (1), Krka 5 (4).

Izključitve: Jeruzalem Ormož 8, Krka 2 minuti.

Rdeči karton: /.

M. L.-S.

Galerija