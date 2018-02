V drugem nizu suvereno boljši, potem pa ...

Novo mesto - Odbojkarjem novomeške Krke sinoči ni uspelo dobiti še druge tekme v sezoni. Potem ko so bili v prvem nizu precej enakovredni osmouvrščenemu moštvu prve slovenske odbojkarske lige, Črnučam, in v drugem izrazito boljši od tekmecev, jim v nadaljevanju ni uspelo obdržati tempa, kar so gostje znali izkoristiti in tekmo odločiti sebi v prid.

Prihodnjo soboto ob 20. uri bo Krka v zadnjem krogu prvega dela prvenstva znova na domačem igrišču igrala odločilno tekmo v boju za obstanek proti predzadnjeuvrščenemu GEN-I Volleyju, ki bi se mu v primeru zmage približala na še ulovljive štiri točke zaostanka, v primeru poraza pa bi Novomeščani izgubili praktično vse možnosti za obstanek v prvi ligi.

Krka : Črnuče 1:3 (-21, 17, -20, -19)

Krka: Ožbalt, G. Erpič 5, Vrhovšek 12, Kosmina 17, Borin, U. Erpič, Kafol, Pucelj 2, Bregar 9, Lindič, Renko 1, Turk 14, Dimič.

Črnuče: Mihelčič, Hafner 1, Čopi 13, Ponikvar, Tepič, Kumer, Jurić 8, Donik, Kumer 24, Slovnik 10, Uršič 6, Valenčič 1.

Lestvica: 1. ACH Volley 48, 2. Salonit Anhovo 35, 3. Panvita Pomgrad 34, 4. Calcit Volley 31, 5. Maribor 31, 6. Triglav Kranj 22, 7. Hoče 19, 8. Črnuče 17, 9. GEN-I Volley 11, 10. Krka 4.

