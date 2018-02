Nepovratna sredstva za pospeševanje razvoja gospodarstva

18.2.2018 | 12:00

Kočevje (Foto: M. L.-S.)

Kočevje - Občina Kočevje je objavila razpis za dodelitev finančnih sredstev za pospeševanje razvoja gospodarstva v občini Kočevje za leto 2018.

Razpisana so sredstva v skupni višini 130.000 evrov in sicer: 75.000 evrov za ukrep 1.1. - Spodbujanje začetnih investicij in investicij v razširjanje dejavnosti in razvoj – dotacije, 2.000 evrov za ukrep 1.2. - Spodbujanje začetnih investicij in investicij v razširjanje dejavnosti in razvoj - subvencije obrestni mer, 25.000 evrov za ukrep 2 - Spodbujanje odpiranja novih delovnih mest in samozaposlovanja, 15.000 evrov za ukrep 3 - Spodbujanje razvoja socialnega podjetništva, 5.000 evrov za ukrep 4 - Spodbujanje izobraževanja, usposabljanja in promocije na področju podjetništva: 3.000 evrov za ukrep 5 - Spodbujanje projektov inovacij in 5.000 evrov za ukrep 6 - Subvencioniranje najemnin poslovnih prostorov v zasebni lasti v ožjem mestnem jedru Kočevja.

Upravičenci do nepovratnih sredstev so samostojni podjetniki posamezniki, mikro, male in srednje velike gospodarske družbe, registrirane po ZGD-1, nepridobitne pravne osebe, registrirane po Zakonu o socialnem podjetništvu in zadruge, registrirane po Zakonu o zadrugah.

Rok za oddajo vlog je 31. marec 2018.

M. L.-S.