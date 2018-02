Žumberčani predstavili deveto številko Žumberačkega izvora

18.2.2018 | 13:00

Metlika - V Društvu Žumberčanov in prijateljev Žumberka iz Metlike imajo navado, da vsako leto v začetku leta predstavijo novo številko svojega društvenega glasila Žumberački izvor, ki izhaja enkrat na leto. To je hkrati tudi priložnost, da se srečajo Žumberčani in njihovi prijatelji. Včeraj zvečer so do zadnjega kotička napolnili metliški hotel Bela krajina.

Kot je tudi v uvodniku zapisala predsednica društva Branka Klarić je, tako kot je bilo v navadi tudi doslej, Žumberački izvor izredno bogat. V njem so zapisi o delu društva, o izidu prve zgoščenke, ki so jo predstavili na lanski prireditvi Pridi zvečer na grad, o zanimivostih v Žumberku in njegovih zanimivih ljudeh, tudi o tistih, ki so se lani poslovili, in še o marsičem. Objavili so tudi nekaj krajših literarnih zapisov v verzih in prozi ter celo žumberški slovar. Ob predstavitvi glasila je bila v hotelu na ogled tudi razstava likovnih del Antona Vivode o Žumberku.

Kot je dejal metliški župan Darko Zevnik, je dobro, da vsako leto na ta način izvedo nekaj novih dejstev o Žumberku in Žumberčanih. Sicer pa jih je pohvalil, da se imajo s čim pohvaliti, saj imajo tamburaško, pevsko in folklorno skupino, lani pa so prišli tudi do novih društvenih prostorov, za katere je najbolj zaslužen Nikola Magovac.

Besedilo in fotografije: M. B.-J.

Galerija