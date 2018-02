Dvaindvajsetič so se spomnili na rojaka Lojzeta Krakarja

18.2.2018 | 13:55

Semič - V spomin na pesnika, prevajalca, literarnega zgodovinarja, novinarja, urednika ter semiškega rojaka Lojzeta Krakarja pripravlja Kulturno društvo Orel Semič letos že 22. zapored Krakarjeve dneve. Tokrat so se začeli minuli petek v semiški župnijski cerkvi s sveto mašo za Lojzeta Krakarja ter literarnim večerom Cankarjeve poezije in proze v Kulturnem centru Semič.

Včeraj dopoldne sta bili v Kulturnem centru okrogla miza in jezikovna delavnica z naslovom Dajmo priložnost slovenščini. Zvečer pa je bila v Kulturnem centru osrednja prireditev Krakarjevih dni, od koder so fotografije v galeriji. Gost je bil tržaški pesnik, pisatelj, prevajalec in kulturni delavec Marko Kravos, z njim pa se je pogovarjala Jožica Jožef Beg. Beseda je tekla o literaturi obrobnih pokrajin in še o marsičem. V kulturnem programu so nastopili recitatorji KD Orel Semič Franci Stariha, Andraž Banovec, Ana Banovec in Lea Kambič, violinist Peter Jud, pianist Andrej Kunič in Matic Pašič, ki je uglasbil dve Kravosovi pesmi.

22. Krakarjeve dneve bodo zaključili v Semiču danes ob 17. uri, ko bo v Kulturnem centru koncert pevskih zborov in pritrkovalcev iz semiške občine.

Besedilo in fotografije: M. B.-J.

