Evropsko strelsko prvenstvo z dvema Posavcema in eno Dolenjko

18.2.2018 | 15:10

Klara Smolič

Blaž Kunšek

Anže Gmajnič

V Györu na Madžarskem se je danes s kvalifikacijami mladih v kategoriji do 18 let začelo letošnje evropsko prvenstvo v streljanju z zračnim orožjem.

Tekmovanje bo trajalo do prihodnje nedelje, na najem pa bodo v disciplini zračna pištola Slovenijo zastopali kar trije tekmovalci iz jugovzhodne strelske regije in sicer: Blaž Kunšek (Marok Sevnica), Anže Gmajnič (Brežice) in Klara Smolič (Gorjanci). Anže bo nastopil v torek (ML mešani pari) in sredo (ML Posamezno), Klara v sredo (ML posamezno), Blaž pa v soboto (ČL posamezno).

Kot sporočajo iz Strelskega kluba Brežice, so vsi trije na prvenstvo dobro pripravljeni in jim želijo, da se jim roke v odločilnih trenutkih ne bi preveč tresle.

M. L.-S.