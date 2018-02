Tito je bil zraven, ampak vladal je fašjenk

Dobova - Z 20. mednarodnim karnevalom fašjenk so v Dobovi v sobot sklenili pustno dogajanje na jugovzhodu Slovenije in tudi v vsej državi in širše.

Spored so pričeli v Ločah, potem ko so letošnje fašjenkove slovesnosti začeli že »davnega« 4. februarja v Dobovi in jih v naslednjih dnevih nadaljevali s prevzemom oblasti v Brežicah in z nizom drugim enako žlahtnih dogodkov.

V soboto so v Ločah oblikovali povorko, v kateri je štiriinpetdeset skupin, ki so prispele iz štirih držav, potem potovalo v Dobovo.

V Dobovi so bili na slavnostnem odru najvišji predstavniki fašjenka in mednarodnega karnevalskega združenja. Ob Ivanu Kovačiču, ki je zelo visoko v fašjenku in karnevalskem združenju, so med temi ekscelencami posebno čast izkazovali še dvema lokalnima osebnostima. To sta bila brežiški župan Ivan Molan, ki je bil do včeraj vse od fašjenkovega prevzema oblasti v Brežicah brez oblasti, ter fašjenkova županja Kristina, ki je po omenjenem prevzemu oblasti bila na čelu občine; bolj občine, kakor na čelu, ampak to je zanemarljiva podrobnost. Županja Kristina je županu Ivanu včeraj vrnila nedavno odvzeti ključ občine Brežice, to znamenje županske časti in predvsem županske moči.

Obrški prutarji, Loče in Dobova na, recimo temu tako, sto in en žlahtni pustni način, neminljivi Prforcanhaus Kostanjevica na Krki, Simpsoni s Krškega polja, Koranti Hajdina, Hrvaška od Međimurja do Samobora, avstrijske in bosanske pustne »blagovne znamke« in še in še, pri tem pa med drugim pisana krila, gole prsi - moške sicer, ampak poudarek je na goloti v februarskem mrazu, prekajena krača v rokah dobrega cigana, nekaj pokanja in nekaj dima, veliko dolgo treniranega in zato elegantnega plesa, skrbno sešite obleke v rumenem, vroči kožuhi korantov Hajdina, nostalgična promenada avstrijskih cesarjev, hrvaških banov in Tita ter častilcev Briljantine, bilo je burleskno in bilo je slovesno in bila je povorka XX. mednarodnega karnevala fašjenk dobova 2018.

Ko se je večer spreminjal v noč, so rajali v dobovski dvorani, pusti ne in tudi ne postni, zato pa pustni tako, kot je komu veleval trenutek.

