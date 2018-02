Sinoči dva dimniška požara

19.2.2018 | 07:00

Včeraj ob 18.35 uri so v naselju Šutna, občina Krško, gorele saje v dimniku stanovanjske hiše. Posredovali so gasilci PGE Krško in PGD Podbočje. Domačini so uspeli ogenj delno pogasiti sami, dokončno pa so ga pogasili gasilci, ki so očistili kurišče in dimnik, prezračili zadimljene prostore in s termovizijsko kamero pregledali območje okoli dimnika. Obveščene so bile pristojne službe.

Ob 19.12 so gorele tudi saje v dimniku stanovanjske hiše v Ručetni vasi, občina Črnomelj. Gasilci PGD Črnomelj in Petrova vas so nadzorovali izgorevanje saj ter pregledali prostore.

Danes brez elektrike

Distribucijska enota Novo mesto - nadzorništvo Šentjernej obvešča, da bo danes:

- od 7.00 do 15.00 ure zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP BREZJE PRI MOKREM POLJU, TP ŽERJAVIN, TP ŽERJAVIN 2;

- od 8.00 do 15.00pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP VRATNO, TP APNENIK, TP STRAŽNIK.

Nadzorništvo Metlika obvešča, da bo:

- od 8.00 do 10.0 prekinjena dobava odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP KAL;

- od 10.00 do 12.00 odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP KRIŽEVSKA VAS 2;

- od 11.00 do 14.00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP GRAD VRTAČA in TP VRTAČA 3.

Nadzorništvo Novo mesto obvešča, da bo od 8.30 do 9.30 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP DOL. KAMENCE.

Nadzorništvo Trebnje obvešča, da bo od 9.00 do 10.00 prekinjena dobava odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP DOL. NEMŠKA VAS na izvodu PROTI GASILNEMU DOMU.

V primeru slabega vremena bodo dela prestavljena.

Distribucijska enota Krško obvešča, da bo prekinjena dobava električne energije na področju nadzorništva Brežice na območju TP Cerina izvod Cerina grad med 8. in 12. uro ter na področju nadzorništva Mokronog, na območju TP Tržišče izvod Tržišče pa med 9. in 11. uro.

M. K.