Danes praznuje črnomaljska občina, praznično pa bo vse leto

19.2.2018 | 11:00

Črnomelj - V spomin na 19. februar 1944, ko je bilo v Črnomlju prvo zasedanje Slovenskega narodnoosvobodilnega sveta (SNOS), črnomaljska občina praznuje svoj praznik. Na predvečer praznika je bila v tukajšnjem kulturnem domu osrednja proslava.

Slavnostna govornica je bila županja Mojca Čemas Stjepanovič, ki se je dotaknila številnih naložb, ki so jih v občini zaključili v lanskem letu, jih prav zdaj uresničujejo ali pa so v pripravi. Med večjimi lanskimi investicijami je bila celovita energetska obnova javnih stavb v občinski lasti. V prihodnje pa bodo med večjimi deli rušenje starega dela osnovne šole v Loki in nadomestna gradnja novega dela, rušenje starega dela vrtca v Loki in gradnja novega dela, obnova in dograditev osnovne šole Dragatuš ter ureditev laboratorija, urgence in centra za krepitev zdravja v Zdravstvenem domu Črnomelj. Bo pa letos v Črnomlju še posebej praznično, saj mineva 790 let od prve omembe Črnomlja in prav toliko od ustanovitve Župnije Črnomelj.

Mojca Čemas Stjepanovič je izročila tudi občinska priznanja. Športni kolektiv lanskega leta je postala kolesarska ekipa Bela krajina DOS 2017, ki je uspešno nastopila na Dirki okoli Slovenije. Naziv športnice leta si je za uspehe na tekmovanjih v ju-jitsu prislužila Jasmina Kovač, športnik leta pa je postal uspešen atlet Žiga Vrščaj. Občinsko diplomo sta si prislužila črnomaljska osnovna šola Mirana Jarca, ki letos praznuje 80-letnico delovanja in ultramaratonec Anton Toni Perušič, ki je v 18-letni karieri nanizal obilo vrhunskih mednarodnih in državnih uspehov. Diplomo je prejelo tudi športno društvi Ninja, katerega člani so od leta 1991, ko je bilo ustanovljeno, nanizali številne uspehe na kadetskih, mladinskih in članskih tekmovanjih na državni in svetovni ravni. Plaketo pa je prejelo podjetje Akrapovič, ki v Črnomlju zaposluje 750 ljudi, s tem pa je močno zmanjšalo stopnjo brezposelnosti v občini.

Člani gledališke skupine Kluba belokranjskih študentov Jerca Jerman, Jan Hudelja in Rok Babič so nastopili v gledališki predstavi Nastasje Schweiger, v kateri so se vrnili v čas pred prvim zasedanjem SNOSa v Črnomlju, zapela pa je vokalna skupina Duma.

Besedilo in fotografije: M. Bezek-Jakše

