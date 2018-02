Foto: Milena Smrekar in Melita Luzar spekli najboljši kruh

19.2.2018 | 09:15

Melita Luzar in Milena Smrekar s svojima "zlatima hlebčkoma kruha".

Škocjan - V organizaciji Društva podeželskih žena Škocjan je konec tedna v Škocjanu potekala že 10. razstava in ocenjevanje kruha iz različnih vrst žit.

Razstava kruha.

Odziv je bil zelo dober, saj je v oceno prispelo kar 89 različnih kruhov iz sedmih kategorij - glede na vrsto moke in dodatke, spekle pa so jih tako domačinke kot gospodinje od drugod, zlasti iz šentjernejske, šmarješke in novomeške občine. Pa ne le ženske - kar nekaj moških je bilo med njimi. Kruh je bil v nedeljo na ogled v Metelkovem domu, kjer je potekala tudi zaključna prireditev.

Strokovna komisija - pravzaprav sta delovali kar dve, saj je bilo dela veliko - je odločila, da si 27 kruhov oz. njihovih pekačic prisluži zlato priznanje. Med njimi sta izstopali dve: Milena Smrekar iz Stare Bučke, ki je spekla ajdov kruh z orehi, ter Melita Luzar iz Dolenjega Gradišča, ki je spekla bel kruh s sirotko. Obe sta dobili kar vseh 80 točk in sta bili zelo veseli. Na ocenjevanjih kruha sta že večkrat sodelovali, Smrekarjeva je bila v Škocjanu že večkrat tudi zmagovalka, pa tudi Luzarjeva posega po zlatih priznanjih, kjerkoli sodeluje.

Blaž Košak je pohvalil vse sodelujoče pekačice kruha, dal pa jim je tudi nasvete in priporočila.

Srebrnih priznanj je bilo tokrat 18, bronastih 32, ter 12 zahval. Kriteriji so bili strogi, pričakovanja stroke velika, a kot je dejal predsednik ocenjevalne komisije Blaž Košak, »ne gre obupati, če je ocena morda malo slabša od pričakovane. Upoštevajte nasvete in pecite naprej. Kruh nosi v sebi našo identiteto, je del naše dediščine, prenašajte svoje znanje tudi na mlajše rodove.« Zbranim je pojasnil, kaj vse je upoštevala komisija pri ocenjevanju hlebcev: od oblike kruha, barve, izgleda, površine in vodja skorje, do vonja in videza sredice, povezave skorje in sredice, itd.

Simona Globevnik.

Predsednica DPŽ Škocjan Simona Globevnik je čestitala vsem sodelujočim ter se za pomoč in podporo zahvalila tako članicam društva kot vsem ostalih in sponzorjem, tudi Občini Škocjan. V imenu slednje je zbrane nagovoril župan Jože Kapler in povedal, da so ponosni na društvo, ki deluje že deset let, in na vse članice, ki se trudijo ohranjati tradicijo peke kruha ter sploh za živost podeželja, saj je DPŽ aktivno na mnogih področjih.

Prejemnice plaket društva za deset let požrtvovalnega dela.

Posebne pozornosti za deset let sodelovanja v društvu oz. pri pripravi razstave in tekmovanja v peki kruha je bilo deležnih šest članic DPŽ Škocjan in prejele so plakete. To so: Marica Blatnik, Milena Smrekar, Tončka Povše, Stanka Žagar, Jožica Lindič in Tatjana Tršinar.

Viktor in Karmen Zaletelj na nastopu.

Voditeljici prireditve Renata Dulc in Irena Janežič sta ob koncu javno predstavili prav vseh deset ocenjevanj kruha v Škocjanu in jasno je bilo videti, da napredujejo tako po številu sodelujočih kot po kvaliteti. Zaključno prireditev so popestrili: ljudske pevke Klasje, harmonikarji Glasbene šole Diaton Janeza Lekšeta, Ana Marija Globevnik z deklamacijo ter Karmen Zaletelj z deklamacijo in petjem ob harmonikarski spremljavi Viktorja Zaletelja. Gostiteljice so za obiskovalce pripravile tudi pokušino domačega kruha, ob kateri ni manjkalo še drugih dobrot, za dobro vinsko kapljico pa so poskrbeli škocjanski vinogradniki.

Besedilo in foto: L. Markelj

Galerija