Bela krajina in prostranstvo drugih čarnih podob

19.2.2018 | 15:00

Pogovor z Ivano Vatovec (desno) je vodila Lučka Černelič. (Foto: M. L.)

Mešani pevski zbor KD Franc Bogovič z dirigentom Aljažem Božičem je zapel tudi pesem Ivane Vatovec.(Foto: M. L.)

Nastopila sta Elizabeta in Dragutin Križanić. (Foto: R. Mlinar)

Brežice - Pesnica in pisateljica Ivana Vatovec iz Brežic je pred bralce stopila s tretjo pesniško zbirko, ki ima naslov Brezanke. Na nedavni predstavitvi knjige, ki jo je v Brežicah organiziral Mešani pevski zbor Kulturnega društva Franc Bogovič Dobova, je pogovor s pesnico vodila Lučka Černelič.

Pesmi iz nove zbirke sta poleg avtorice brala Reneja in Anton Mihelič. Z glasbo so večer pospremili Elizabeta in Dragutin Križanić in Mešani pevski zbor KD Franc Bogovič Dobova, ki ga vodi Aljaž Božič in katerega članica je tudi Ivana Vatovec. Zbor je med drugimi zapel tudi njeno pesem.

Ivano Vatovec, ki živi in ustvarja v Brežicah, izjemno navdihuje Bela krajina, kjer je preživela otroštvo, Beli krajini in njenim brezam, Kolpi in drugim krasotam posveča precej pesmi tudi v tej zbirki. Z izjemnim občutkom za podrobnosti piše tudi o človeških stiskah, ob omenjeni še o drugih lepotah narave in s hvaležnostjo tudi o nedoumljivosti stvarstva, pri čemer je jezikovno izvirna.

Ivana Vatovec piše tudi prozo. Dva romana sta njena v celoti, pri dveh je soavtor z možem pisateljem Rudijem Mlinarjem.

Lučka Černelič jo je v pogovoru predstavila tudi kot ljubiteljsko igralko amaterske igralske skupine brežiškega društva upokojencev, to ljubiteljsko gledališko skupino s svojimi komedijami pridno zalaga že omenjeni pisatelj Rudi Mlinar.

Sodelujočim na predstavitvi pesniške zbirke Brezanke se je v imenu organizatorja zahvalil Drago Iljaš, ki je tudi sam član Mešanega pevskega zbora KD Franc Bogovič.

M. L.

