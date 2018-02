Nasilneža, ki je pretepal starše, zaprli

19.2.2018 | 10:15

Ilustrativna slika. (Foto: Arhiv DL)

Brežiški policisti so bili v soboto popoldne obveščeni o nasilju v družini v stanovanjski hiši, kjer naj bi sin pretepal starša. Takoj so odšli na kraj in zaščitili žrtvi. Zbrali so obvestila in ugotovili, da je nasilnež, ki je bil pod vplivom alkohola, pretepal svoja starša in jima grozil, da ju bo ubil. Očeta je tako pretepel, da je ta zaradi udarcev izgubil zavest. Pred prihodom policistom je nasilnež pobegnil, vendar so ga kmalu izsledili, mu odvzeli prostost in ga pridržali. S kazensko ovadbo zaradi kaznivega dejanja nasilja v družini bodo 35-letnega osumljenca privedli k preiskovalnemu sodniku.

Izsledili roparja

Novomeški policisti so bili 10. februarja obveščeni, da naj bi v okolici Novega mesta neznanec oropal mladoletnika. Storilec naj bi od mladoletnika zahteval, da mu izroči mobilni telefon in mu zagrozil z električnim paralizatorjem. Žrtev je zadrževal proti njegovi volji in mu grozil. Policisti so takoj pričeli izvajati aktivnosti za izsleditev storilca. Ugotovili so, da je kaznivega dejanja osumljen 19-letni moški iz okolice Novega mesta. Pridobili so odredbo sodišča in 16. februarja opravili hišno preiskavo na naslovu bivanja osumljenca. Med hišno preiskavo so našli in zasegli ukraden mobilni telefon in električni paralizator, s katerim je grozil žrtvi. 19-letnega storilca bodo ovadili na pristojno tožilstvo zaradi kaznivih dejanj ropa in ugrabitve.

Vlomil v trgovino in odnesel tobačne izdelke

V noči na 19. februar je v Dolenjskih Toplicah nekdo vlomil v prodajalno in odtujil tobačne izdelke. Škode je za okoli 400 evrov.

L. M.