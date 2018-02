Vrtec Polžek s senzorno sobo - edinstveno v Sloveniji

19.2.2018 | 13:00

Višnja Gora - Vrtec Polžek v Višnji Gori je v tem šolskem letu bogatejši za obnovljeno kuhinjo, kotlovnico, otroške sanitarije in senzorno sobo za otroke s posebnimi potrebami. Pred dnevi so povabili na simbolično otvoritev in ogled obnovljenih prostorov s kulturnim programom.

Pred ogledom so se gostom, staršem ter babicam in dedkom s pevskimi in plesnimi točkami predstavili najmlajši otroci iz višnjanskega vrtca.

Zbrane sta nagovorila ravnateljica Vrtca Ivančna Gorica Branka Kovaček in župan Občine Ivančna Gorica Dušan Strnad. Slednji je dejal, da so nove pridobitve zadnje v fazi prenove in dozidave vrtca Polžek. »Lahko rečemo, da je vrtec dokončno opremljen tako, da delavci in naši najmlajši uživajo pri svojem delu. Občina Ivančna Gorica se je tako po dozidavi prizidka k vrtcu pred štirimi leti lotila še prenove starega dela vrtca, ki ima zdaj novo sodobno kuhinjo, prenovljene sanitarije in spremenjen način ogrevanja«, je še dodal Strnad. Povedal je, da je senzorna soba in vse ostalo plod idej vrtca, ki jim občina skuša slediti. Naslednjo večjo potrebo po investiranju v vrtčevsko vzgojo vidi v Šentvidu pri Stični.

SOBA ZA OTROKE S POSEBNIMI POTREBAMI

Po besedah ravnateljice Vrtca Ivančna Gorica se v višnjanskem vrtcu najbolj veselijo senzorne sobe, ki je edinstven primer v Sloveniji. Soba je prvenstveno namenjena otrokom s posebnimi potrebami in navsezadnje vsem ostalim predšolskim otrokom. Ta soba sledi konceptu, ki temelji na sproščenem zaznavanju v prijetnem in udobnem okolju. Za vodstvo vrtca kot pedagoge je to velika dodana vrednost, da otrokom lahko omogočajo dobre bivalne pogoje. Po besedah specialne pedagoginje Petre Kuplenk pri otrocih spodbujajo različne čutne dražljaje kot so vid, vonj, okus, sluh, tip, gibanje, motoriko in ravnotežje v prostoru.

V senzorni sobi se nahajajo različni pripomočki, ki omogočajo aktivno vključevanje otroka in pa tudi mirnejši prostor za počitek in sprostitev. Na razpolago imajo različne taktilne igrače, zvočne, svetlobne, vizualne in glasbene pripomočke. V sprostitvene namene pa so otrokom na razpolago masažna in grelna blazina, vodni stolp ter zavesa iz optičnih vlaken, torej še več kot dovoljuje normativ. Naj še dodamo da je ta vrtec trenutno eden najbolje opremljenih vrtcev.

L. M., foto: Občina Ivančna Gorica

Galerija