Vi siti, vaša kuhinja čista!

19.2.2018 | 12:00

Novo mesto - Prihajam z Ekonomske šole Novo mesto, kjer obiskujem program ekonomski tehnik in sem članica učnega podjetja Take & Bake, d.o.o.

Letos smo s sošolci, dijaki 4. b, ustvarili učno podjetje. Pri iskanju poslovne ideje smo izhajali iz vsakdanjih problemov. Razmišljali smo, kako bi bilo, če bi si vsak dan privoščili naše najljubše sladice, pa nam ne bi bilo potem treba pospravljati kuhinje. Dobili smo idejo za prodajo tekoče mase za palačinke, mafine in vaflje. Idejo smo izpopolnili, izdelali poslovni načrt, skupaj z dijaki programa medijski tehnik oblikovali celostno grafično podobo podjetja in čakal nas je še zadnji izziv – udeležba na 12. mednarodnem sejmu učnih podjetij.

Na sejmu je sodelovalo 51 učnih podjetij, od tega 18 tujih, ki so prihajali iz Avstrije, Bolgarije, Hrvaške in Litve. Naš trud je bil poplačan, ko smo se takoj na začetku podeljevanja nagrad znašli na odru. Zasedli smo tretje mesto, v kategoriji izvirnosti poslovne ideje. Nismo še prišli z odra, ko so nas nanj ponovno poklicali, saj smo v skupnem seštevku vseh ocenjevalnih kategorij zasedli sedmo mesto.

Iz Celja smo se vračali srečni, polni pozitivne energije, saj smo bili za svoj trud poplačani. Na sejmu smo pridobili veliko novih izkušenj. Zavedamo se, da je še veliko naših vsakdanjih problemov rešljivih, samo pravo idejo moramo najti, zato z optimizmom stopamo v poslovni svet odraslih.

Maja Stanič, EŠNM

Galerija