Klet Krško obiskali zaradi modre frankinje

19.2.2018 | 17:20

Sevnica - Kot vsako leto so v zimskem času predstavniki KŠTM Sevnica skupaj s Sevniškimi graščaki na čelu z baronom Mosconom, nekdanjimi prvaki in ostalimi partnerji pri projektu Modra frankinja obiskali prvaka zadnjega festivala modre frankinje.

Ta čast je tokrat pripadla Kleti Krško, ki je postala prvak 7. Festivala modre frankinje lanskega junija. Namen obiska je promocija tradicionalnega festivala modre frankinje in prvaka festivala - Kleti Krško, da med letom, »Vse zato, da ko vino še zori v sodih, pregledamo, od kod prihaja najboljša modra frankinja in da se pobliže spoznamo s pridelovalci najboljše frankinje,« pravi Rok Petančič.

Zbrane je pozdravil direktor Kleti Krško Janez Živič, zmagovalno modro frankinjo pa je predstavil enolog Rudi Kos. Direktorica KŠTM Sevnica Mojca Pernovšek se je gostiteljem zahvalila za prijazen sprejem in pogostitev. V kulturnem programu srečanja so Sevniški graščaki odplesali pravi grajski ples. Organizatorji so zbranim predstavili doslej opravljeno delo ter prihodnje aktivnosti s poudarkom na 8. Festivalu modre frankinje, ki bo potekal 7. junija na Gradu Sevnica ter načrtovane aktivnosti projekta Modra frankinja – žametno vino regije Posavje, prijavljenega na Javni poziv za izbor operacij za uresničevanje ciljev Strategije lokalnega razvoja na območju LAS Posavje v letu 2017 - Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja.

Že od junija lani čakajo, da projekt odobri Agencija za kmetijske trge in razvoj podeželja.. Kljub temu z optimizmom zrejo v prihodnost, saj se zanimanje za modro frankinjo povečuje, tako pri vinogradnikih, vinarjih, gostinskih ponudnikih, posameznikih in v strokovni javnosti. Modra frankinja je od leta 2016 dokazano avtohtona slovenska vinska sorta, prav tako se je po uradnih podatkih število zasajenih trsov modre frankinje v Sloveniji v zadnjih 5 letih povečalo za kar 23 odstotkov.

L. M, foto: arhiv KŠTM Sevnica in KZ Krško

