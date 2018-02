Športne urice Ženskega odbojkarskega kluba v šolah in vrtcih

19.2.2018 | 14:10

Novo mesto - V Ženskem odbojkarskem klubu Novo mesto bomo Štukljevo leto praznovali z brezplačnimi športnimi uricami. Kot športno društvo, ki že 25 let aktivno deluje v Novem mestu, smo se odločili, da se z brezplačnimi športnimi uricami, ki jih izvajamo v sodelovanju s šolami in vrtci, vključimo tudi mi.

Povezali smo se z vrtci in šolami MO Novo mesto, ki ravno tako opažajo, da je gibanja med mladimi premalo. Vsi se zavedamo pozitivnega vpliva športa na zdravje in ugotavljamo, da lahko s skupnim sodelovanjem pripomoremo k osveščanju in pozitivnem pristopu do športa. V procesu razvoja otroka oziroma mladostnika je gibanje ključnega pomena za gibalni in funkcionalni razvoj. S tem namenom bomo v sklopu kluba pripravili brezplačne športne urice, kjer bomo preko sodobnih športnih konceptov spodbujali otroke h gibanju.

Izvedli smo že dva zimska športna dneva na Osnovnih šolah Drska in Bršljin, v tem tednu pa se bomo družili z učenci Osnovne šole Otočec. Odzivi učencev in učiteljev so čudoviti. Želimo si, da bi podobna srečanja postala stalna praksa.

Naslednje srečanje bo spomladi, zaključek projekta Športne urice pa v mesecu maju. Več na naši spletni strani www.odbojkanm.si.

ŽOK Novo mesto

