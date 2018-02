Čistilna naprava je v redu, problem je kanalizacija

19.2.2018 | 18:40

Ilustrativna slika. (Foto: Arhiv DL)

Mirna - Zveze ekoloških gibanj Slovenije (ZEG), nevladna okoljska organizcija, že od leta 2003 redno spremlja ekološko stanje Mirnske doline, od izvira reke Mirne do njenega izliva v reko Savo. ZEG je dobro seznanjen z delovanjem čistilne naprave na Mirni.

Ker so te dni v medijih zaznali novico, da iz Čistilne naprave Mirna izteka sivo obarvana tekočina, so si 13. februarja z Ekološko patruljo ZEG-a ogledali situacijo na terenu in pridobili potrebne informacije pri upravljavcu naprave GOP d.o.o. Mirna.

Karel Lipič (Foto: arhiv DL)

Kot pravi predsednik ZEG Karel Lipič, čistilna naprava Mirna deluje kot že vrsto let in po rezultatih monitoringov Odpadne vode, ki iztekajo v reko Mirna, okolja ne obremenjujejo prekomerno (rezultati v prilogi) . Se pa upravljavec čistilne naprave srečuje z veliki težavami, ker Občina Trebnje, sedaj Občina Mirna in Komunala Trebnje, nista zgradila ustreznega kanalizacijskega sistema. Prav preobremenjenost naprave je vzrok obarvane tekočine in ne nedelovanje čistilne naprave. Po vseh ugotovitvah ZEG zaključuje in poudarja, da ekološki problem na Mirni ni rešljiv vse do zgraditve vseh potrebnih del na kanalizaciji, ki bodo onemogočala pritok tujih vod na napravo.

»Ker se ekološki problem na Mirni, vse prepočasi rešuje, oziroma se le povečuje, bomo v ZEG-u zahtevali od pristojnih državnih inštitucij in občine Mirna, da se po dolgih letih končno uredi ta «nerešljiv okoljski problem«, brez političnega pridiha . Ta nedokončan projekt že dalj časa škoduje naravi in okolju pri zaščiti reke Mirne,« pravi Lipič.

L. M.