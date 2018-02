Rešili so ga iz dvigala; danes brez elektrike

20.2.2018 | 07:05

Včeraj ob 17.39 uri so v Cankarjevi ulici v Krškem gasilci PGE Krško iz pokvarjenega dvigala večstanovanjskega objekta rešili ujeto osebo.

Zaprl se je v kopalnico

Ob 18.51 se je v Ponikvah, občina Dobrepolje, v zavodu Prizma Ponikve v kopalnico sobe zaprl varovanec zavoda. Gasilci PGD Ponikve so s tehničnim posegom odprli vrata kopalnice in ga v oskrbo predali reševalcem NMP Ljubljana in policiji.

Davi prometna nesreča

Danes zjutraj nekaj po 6. uri se je prometna nesreča zgodila na cesti Log-Impolca, pri odcepu za Škocjan. Podrobnosti še niso znane.

Danes brez elektrike

Distribucijska enota Novo mesto nadzorništvo Šentjernej obvešča odjemalce, da bo v torek 20. 2. 2018:

- od 8.00 do 13.00, zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP VRBOVCE;

- od 8.30 do 11.00, zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP CENTER ŠENTJERNEJ;

- od 9.30 do 11.00, zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP CENTER ŠENTJERNEJ.

Elektro Ljubljana d.d., Distribucijska enota Novo mesto nadzorništvo Novo mesto obvešča odjemalce, da bo v torek 20. 2. 2018:

- od 8.00 do 9.00, zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP RAGOVSKA 2;

- od 10.30 do 14.00, zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP RESA.

Elektro Ljubljana d.d., Distribucijska enota Novo mesto nadzorništvo Metlika obvešča odjemalce, da bo v torek 20. 2. 2018 od 8.00 do 10.00, zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP PRAPROČE.

V primeru slabega vremena bodo dela prestavljena.

M. K.