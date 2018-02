Kovačiču za poskus uboja šest let zapora

20.2.2018 | 12:15

Amadej Kovačič, za njim Saša Šarkezi (Foto: J. A., arhiv DL)

Novo mesto - Senat novomeškega okrožnega sodišča je 26-letnega Amadeja Kovačiča, ki je lani marca streljal na svojo partnerico Sašo Šerkezi, obsodil na šest let zapora. Ker so mu preklicali še dve pogojni kazni, je skupna kazen kar precej višja - v ječi bo osem let in en mesec. Sodba še ni pravnomočna, tožilstvo, ki je zahtevalo sedem let zapora, je že napovedalo pritožbo.

V tej zadevo je bilo na sodišču kar precej preobratov, najprej je Kovačič krivdo priznal, na naroku za izrek kazenske sankcije ne, ko se je prejšnji mesec začelo sojenje, pa je sprt obrnil ploščo in rekel: "Priznam, da sem to naredil, samo spomnim se ne, kako je do tega prišlo."

Petčlanski senat, ki mu je predsedoval okrožni sodnik Boštjan Kovič, se je za takšno sodbo, kot jo je izrekel, odločil na podlagi priznanja in izvedenih dokazov. Izvedenka psihiatrične stroke Marga Kocmur je povedala, da pri njem ni šlo za izgubo spomina, kakor je trdil, sicer pa, da je nagnjen k nekontroliranemu vedenju, vendar ne gre za posledico kakšne duševne bolezni, ampak za osebnostno motnjo.

Sicer Kovačiča čakata še dva postopka zaradi nasilništva nad Šarkezijevo. Ves čas sojenja so tako nekdanja partnerica kot njena družina iz okolice Grosupljega večkrat povedali, da se ga bojijo in navedli več primerov njegovega nasilja; med drugim tudi, da naj bi Sašo tepel, ko je bila noseča, in je zaradi tega predčasno rodila mrtvega otroka.

J. A.

