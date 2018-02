Pri Grosupeljčanu našli konopljo

20.2.2018 | 14:30

Najdena konoplja. (Foto: PP Grosuplje)

Grosupeljski policisti so 15. februarja na podlagi odredbe sodišča opravili hišno preiskavo pri 38-letnemu osumljencu iz Grosuplja, pri katerem so v mansardnih prostorih odkrili prirejen prostor za gojenje prepovedane droge konoplje rastline s pripadajočo opremo (elektični vodniki, ventilatorji, filtri, gnojila, PVC cevi, termostati, termometri, prezračevalne cevi,….) in 236 rastlin prepovedane droge konoplje rastline, velikosti med 80 in 140 centimetri ter približno 7 kilogramov še ne posušenih obrezanih listov konoplje rastline.

Zoper osumljenca bo podana kazenska ovadba.

L. M.

