Rdeči noski: smeh je objem, ki žgečka

20.2.2018 | 11:00

Z leve: Borut Živulović, Eva Škofič Maurer, klovn Aleksander in Žiga Živulović, Srdjana zaradi nedavne poškodbe žal ni bilo.

Zbrani na odprtju razstave pošiljajo poljub.

Novo mesto - V avli Kulturnega centra Janeza Trdine so sinoči odprli fotografsko razstavo dela Rdečih noskov skozi objektiv Pulitzerjevega nagrajenca Srdjana Živulovića in ekipe Foto agencije Bobo, ki jo sestavljajo še Žiga in Borut Živulović in Miloš Vujinovič. Bolnišnični klovni, ki delujejo v društvu Rdeči noski, so profesionalni umetniki, ki poklic klovna opravljajo v specifičnih okoljih. Usposobljeni so za delo v bolnišnicah, ustanovah za ljudi s posebnimi potrebami, zdravstvenih ustanovah, domovih za ostarele in begunskih centrih. Otrokom in odraslim, ki so se posebej ranljivi, pristopijo z odprtostjo, iskrenostjo in humorjem tej jim lajšajo dneve, ki jih morajo preživeti v nedomačem okolju. Vsako sredo dopoldne veselje, smeh, igrivost in pogum prinašajo tudi med otroke in odrasle, ki so nasproti oddelka za otroke v novomeški splošni bolnišnici.

Klovnesa Eva Škofič Maurer, ambasadorka društva Rdeči noski, je povedala, da se je s fotografom Srdjanom Živulovićem prvič srečala pred šestimi leti, ko se je ves mesec družil z Rdečimi noski na njihovih vizitah, med drugim tudi v Novem mestu. Serija fotografij, ki je nastala takrat, je bila izbrana med deset najboljših po izboru agencije Reuters. »Simpatija med Srdjanom in Rdečimi noski je prerasla v globje čustvo in željo po trajnem sodelovanju. Simpatija pa ni ostala le pri Srdjanu, ampak se je zgodila tudi z vsemi fotografi agencije Bobo, ki so postali uradni fotografi Rdečih noskov,« je dejala.

Sprejeti fotografa, da jih spremlja ves mesec, ni bila lahka odločitev. Okolje, v katerem delajo, je namreč občutljivo ne le po fizični, temveč tudi čustveni plati, a že po prvi sobi, je pripovedovala Eva Škofič Maurer, je bilo jasno, da so dobili čudovitega partnerja pri njihovem delu. »Z razstavo se želimo Rdeči noski zahvaliti vsem našim podpornikom, ki obiske klovnov v bolnišnicah in drugih ustanovah podpirajo že 14 let. In ker vas ne moremo povabiti sabo v bolniške sobe in ker včasih besede povedo premalo, vas virtualno vabimo na ogled našega dela skozi fotografski objektiv,« je povabila.

Razstavo, ki bo na ogled do 7. marca, je odprla direktorica novomeške občinske uprave dr. Vida Čadonič Špelič, za kulturni vložek pa so poskrbeli dijaki Gimnazije Novo mesto.

Besedilo in fotografije: M. Ž.

