Voznica trčila v otroka

20.2.2018 | 10:00

Krški policisti so bili včeraj nekaj pred 14.30 obveščeni o prometni nesreči na Vidmu, v kateri je bil udeležen pešec. Ugotovili so, da je 45-letna voznica osebnega avtomobila trčila v otoka, ki je izven prehoda za pešce nenadoma stopil na cesto. Lažje poškodovanega otroka so reševalci odpeljali v brežiško bolnišnico.

Odnesel orodje

Med petkom in ponedeljkom je v okolici Novega mesta nekdo vlomil v skladiščne prostore podjetja in odnesel orodje. Škode je za okoli 1000 evrov.

Sicer so včeraj policisti Policijske uprave Novo mesto posredovali v 36 nujnih primerih in na številko 113 prejeli 134 klicev.

M. Ž.