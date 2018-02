Skavtsko zimovanje noviciata popotnikov in popotnic

20.2.2018 | 12:40

Dolnji Suhor pri Metliki - Vikend med 16. in 18. februarjem smo skavtska skupina noviciat popotnikov in popotnic (NOPP), v katerem so mladi v 2. letniku srednje šole, preživeli na Dolnjem Suhorju pri Metliki.

Po vožnji in izkrcanjem iz avtomobilov v »neznanem«, so se člani NOPP najprej morali orientirati in ugotoviti, kje so ter kam morajo priti. Po približno 45 minutah hoje so prispeli do župnišča na Suhorju, kjer smo jih voditelji pričakali z zdravo večerjo. Rdeča nit zimovanja je bil namreč zdrav življenjski slog, v luči katerega so potekale tudi naše aktivnosti. V petek zvečer smo preko namizne igre spoznali nekaj dejstev o stanju v Sloveniji kar se tiče alkohola, tobaka, drog, duševnega zdravja in vedenjskih zasvojenosti , spolnega zdravja, gibanja in prehrane. Sobota je minila v znamenju gibanja, saj smo osvojili Krašnji vrh, ob tem pa spoznali tudi nekaj domačinov. Po vrnitvi v župnišče smo v krušni peči spekli štefani pečenko ter krompir, nad čemer smo bili vsi zelo navdušeni, saj nam je kosilo zelo dobro uspelo. Ker je bilo zunaj veliko snega, smo tudi del popoldneva preživeli zunaj, zvečer pa imeli še burno debato, ki je zajemala trditve o različnih področjih zdravega življenjskega sloga.

V nedeljo smo zimovanje zaključili s sveto mašo v župniji Suhor. Z zimovanja smo se tako vrnili polni novih doživetij, znanj in še bolj povezani.

S. P.

